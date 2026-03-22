Orsolini sbaglia un rigore, poi si scatena Taylor: Lazio, tris di vittorie e Bologna scavalcato

Colpo esterno della Lazio nel 30° turno di Serie A . I biancocelesti di Sarri vincono 2-0 sul campo del Bologna , ottengono la terza vittoria di fila e salgono in ottava posizione a quota 43 punti in classifica , scavalcando proprio i rossoblù che rimediano la dodicesima sconfitta in campionato e restano a 42. Dopo un primo tempo senza reti, succede tutto nella ripresa: Orsolini sbaglia un calcio di rigore al 51', poi si scatena Taylor , che realizza una doppietta tra il 72' e l'82' e regala la vittoria alla Lazio.

Il primo tempo

Doppietta di Taylor nella ripresa

Al 7'crossa in area per Orsolini, che protesta per un presunto contatto con Romagnoli. Feliciani non ha dubbi e lascia correre. Ritmi bassi e squadre poco aggressive in avvio, anche se qualche iniziativa si vede. L'occasione più pericolosa nasce dai piedi di, che da oltre 20 metri calcia potente e ad effetto centrando l'incrocio. Guai per la Lazio pochi minuti dopo, quando Gila è costretto a uscire per un problema fisico: al suo posto Provstgaard. Nel finale di primo tempo gli ospiti provano a prendere campo, ma senza fare davvero paura. Si va all'intervallo sul risultato di 0-0.La ripresa si apre con l'erroraccio di Dele-Bashiru, che con un retropassaggio manda in porta Castro. Motta interviene in uscita e travolge l'argentino, causando un rigore sul quale Feliciani non ha dubbi. Dagli undici metri calcia, ma il giovane portiere biancoceleste si riscatta immediatamente, buttandosi sulla sua destra e bloccando in due tempi la sfera. La partita, però, continuano a farla i rossoblù. Unain difficoltà nel creare trova, a sorpresa, il vantaggio al 72'. Noslin serve, bravissimo a girarsi al limite e trovare, che con un guizzo batte Ravaglia. 0-1. Il Bologna si spegne pagando forse la stanchezza psico-fisica del match infrasettimanale, mentre gli ospiti sono in palla. C'è ancora lo zampino di Dia nel raddoppio che arriva dieci minuti dopo. L'attaccante subentrato a Maldini serve, bravo a superare Ravaglia e a depositare in rete il pallone dello 0-2, risultato con il quale si conclude la sfida. La Lazio trova il terzo successo consecutivo e supera proprio il Bologna in classifica, portandosi all'ottavo posto.