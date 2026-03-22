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Orsolini sbaglia un rigore, poi si scatena Taylor: Lazio, tris di vittorie e Bologna scavalcato

I biancocelesti di Sarri vincono 2-0 sul campo dei rossoblù di Italiano nel 30° turno di Serie A
3 min
Orsolini sbaglia un rigore, poi si scatena Taylor: Lazio, tris di vittorie e Bologna scavalcato© Getty Images

Colpo esterno della Lazio nel 30° turno di Serie A. I biancocelesti di Sarri vincono 2-0 sul campo del Bologna, ottengono la terza vittoria di fila e salgono in ottava posizione a quota 43 punti in classifica, scavalcando proprio i rossoblù che rimediano la dodicesima sconfitta in campionato e restano a 42. Dopo un primo tempo senza reti, succede tutto nella ripresa: Orsolini sbaglia un calcio di rigore al 51', poi si scatena Taylor, che realizza una doppietta tra il 72' e l'82' e regala la vittoria alla Lazio.

Il primo tempo

Al 7' Rowe crossa in area per Orsolini, che protesta per un presunto contatto con Romagnoli. Feliciani non ha dubbi e lascia correre. Ritmi bassi e squadre poco aggressive in avvio, anche se qualche iniziativa si vede. L'occasione più pericolosa nasce dai piedi di Moro, che da oltre 20 metri calcia potente e ad effetto centrando l'incrocio. Guai per la Lazio pochi minuti dopo, quando Gila è costretto a uscire per un problema fisico: al suo posto Provstgaard. Nel finale di primo tempo gli ospiti provano a prendere campo, ma senza fare davvero paura. Si va all'intervallo sul risultato di 0-0.

Doppietta di Taylor nella ripresa

La ripresa si apre con l'erroraccio di Dele-Bashiru, che con un retropassaggio manda in porta Castro. Motta interviene in uscita e travolge l'argentino, causando un rigore sul quale Feliciani non ha dubbi. Dagli undici metri calcia Orsolini, ma il giovane portiere biancoceleste si riscatta immediatamente, buttandosi sulla sua destra e bloccando in due tempi la sfera. La partita, però, continuano a farla i rossoblù. Una Lazio in difficoltà nel creare trova, a sorpresa, il vantaggio al 72'. Noslin serve Dia, bravissimo a girarsi al limite e trovare Taylor, che con un guizzo batte Ravaglia. 0-1. Il Bologna si spegne pagando forse la stanchezza psico-fisica del match infrasettimanale, mentre gli ospiti sono in palla. C'è ancora lo zampino di Dia nel raddoppio che arriva dieci minuti dopo. L'attaccante subentrato a Maldini serve Taylor, bravo a superare Ravaglia e a depositare in rete il pallone dello 0-2, risultato con il quale si conclude la sfida. La Lazio trova il terzo successo consecutivo e supera proprio il Bologna in classifica, portandosi all'ottavo posto.

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