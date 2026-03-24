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La Lega pensa al codice di autoregolamentazione ma aiutare la Nazionale mai

Italia-Irlanda del Nord si avvicina: in Via Rosellini progettano un quadro di multe da comminare a simulatori, ritardatari nel rientro in campo, mancate conferenze-stampa. Ci fosse una volta in cui la priorità divenisse aiutare ct e azzurri, cambiando il calendario
Xavier Jacobelli
1 min
La Lega pensa al codice di autoregolamentazione ma aiutare la Nazionale mai © GettyImages

Dall'agenzia Ansa: "La Serie A accelera sul fronte delle regole comportamentali e punta a introdurre, già dalla prossima stagione, un vero e proprio Codice di autoregolamentazione con sanzioni economiche definite per giocatori, allenatori e dirigenti. L'obiettivo è superare l'attuale sistema, oggi demandato in larga parte alla discrezionalità del giudice sportivo, introducendo invece un quadro chiaro di fattispecie e relative multe, p

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