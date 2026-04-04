Esposito di rigore, poi il Sassuolo rimonta: Cagliari al quarto ko di fila

REGGIO EMILIA - Colpo salvezza del Sassuolo di Fabio Grosso che, tra le mura amiche del Mapei Stadium di Reggio Emilia, batte 2-1 in rimonta il Cagliari e aggancia provvisoriamente il Bologna al nono posto della classifica con 42 punti. Gli uomini di Pisacane, alla quarta sconfitta consecutiva, non basta il rigore trasformato da Sebastiano Esposito alla mezz'ora: l'uno-due firmato da Garcia (50') e Pinamonti (78') lascia i sardi fermi a quota 30, con appena tre lunghezze di margine sulla zona retrocessione e una partita in più.

La cronaca

Gli ospiti provano subito a farsi vedere dalle parti di Muric con una conclusione di Adopo, che però termina agevolmente tra le braccia del portiere. La risposta degli emiliani non si fa attendere, tant'è che al 5' Thorstvedt ci prova dalla distanza con un tiro che termina fuori di un soffio. Nella prima parte di gara sono i sardi a condurre il gioco e al 26' si rendono nuovamente pericolosi con Esposito, che si incunea in area e viene arginato da Idzes. Dopo una revisione Var, Chiffi ravvisa un fallo di mano del difensore indonesiano e assegna un calcio di rigore: sul dischetto si presenta lo stesso Esposito, che batte Muric e realizza il gol dell'1-0. Il Cagliari, forte del vantaggio, prova a cavalcare il momento positivo andando vicino al raddoppio: al 34' Palestra mette in mezzo per Adopo, che però viene anticipato da Esposito che fallisce la chance. In apertura di ripresa il Sassuolo acciuffa il pareggio grazie a Ulisses Garcia, che infila la sfera all'angolino con una precisa conclusione dal limite dell'area. Mister Grosso contribuisce a cambiare il vento del match grazie agli ingressi dalla panchina come Lipani, che al 70' si vede annullare un gol per fuorigioco. La rete del sorpasso neroverde, però, è soltanto rimandata poiché al 78' un altro subentrato come Bakola innesca Andrea Pinamonti in area di rigore: l'ex Genoa difende palla spalle alla porta, si gira e fulmina Caprile. La formazione ospite va a caccia del pareggio, costruendosi una clamorosa occasione in pieno recupero con Obert, che però spreca tutto da ottima posizione dopo l'errore in uscita di Muric.