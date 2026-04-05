Napoli-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

NAPOLI - Chi sarà la vera rivale dell'Inter nella lotta scudetto? Per scoprirlo toccherà attendete il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, quando alle ore 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Milan si affrontano nel posticipo della 31ª giornata di Serie A. Le due squadre sono separate da appena un punto in classifica: 63 i rossoneri e 62 gli azzurri. La capolista, impegnata in casa contro la Roma in questo turno, è distante rispettivamente sei e sette lunghezze, un margine che tiene ancora vive le speranze di rimonta. La formazione di Antonio Conte, che deve fare i conti con il "caso Lukaku", è reduce da quattro successi consecutivi e ritrovati i suoi big vuole allungare la striscia per restare in scia dei nerazzurri. I campani, imbattuti in casa in campionato (10 vittorie e quattro pareggi), davanti al proprio pubblico vogliono rilanciare definitivamente le proprie ambizioni dopo una stagione fatta di alti e bassi. Il Diavolo, che non potrò contare sul sostegno dei propri tifosi, accorsi in massa a Milanello nell'allenamento a porte aperte per incitare la squadra, si presenta a Napoli consapevole che una vittoria potrebbe cambiare completamente la prospettiva del finale di stagione. La formazione di Massimiliano Allegri prima della sosta ha superato 3-2 il Torino al Meazza mettendosi alle spalle il ko rimediato all’Olimpico contro la Lazio (0-1), il terzo stagionale in campionato dopo quelli tra le mura amiche all’esordio contro la Cremonese (1-2) e alla 26ª contro il Parma (0-1). Al Maradona ci si gioca tutto: chi vince può continuare a coltivare il sogno tricolore, chi perde dovrà guardarsi le spalle per proteggere il piazzamento Champions.
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Napoli-Milan: diretta tv e streaming
Napoli-Milan, posticipo della 31ª giornata del campionato di Serie A, è in programma nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Napoli-Milan
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Meret, Contini, Olivera, Mazzocchi, Gutierrez, Gilmour, Elmas, Alisson, Giovane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Füllkrug.
ARBITRO: Doveri di Roma. ASSISTENTI: Baccini-Colarossi. IV UFFICIALE: Pairetto. VAR: Mariani. ASS. VAR: Di Paolo.
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