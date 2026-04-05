Napoli-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

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Napoli-Milan: diretta tv e streaming

Napoli-Milan, posticipo della 31ª giornata del campionato di Serie A, è in programma nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: Meret, Contini, Olivera, Mazzocchi, Gutierrez, Gilmour, Elmas, Alisson, Giovane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Füllkrug.

ARBITRO: Doveri di Roma. ASSISTENTI: Baccini-Colarossi. IV UFFICIALE: Pairetto. VAR: Mariani. ASS. VAR: Di Paolo.

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