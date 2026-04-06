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Udinese-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La squadra di Fabregas fa visita ai friulani nel 31° turno del massimo campionato italiano
3 min

Lasciare da parte le Nazionali e tornare subito a focalizzarsi sul campionato che per il Como ricomincia da Udine. Questo chiede il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ai suoi giocatori alla vigilia della sfida sul campo dell'Udinese nel 31° turno di Serie A. "Sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto, sono felice che tutti siano entrati e mi piace che abbiano saputo mostrare anche qualcosa di diverso con altri allenatori. Ma adesso accantoniamo quei discorsi e torniamo a pensare a noi".  Chiede coraggio mister Runjaic, nell'affrontare il Como, la squadra più in forma del campionato, descritta così dall'allenatore bianconero: "Non sono una sorpresa, perché già lo scorso anno aveva mostrato una filosofia chiara di gioco. Vogliono giocare il pallone, ma difendono anche bene. Si sono rinforzati in questa stagione, hanno continuato su questa strada e ora si stanno vedendo i risultati".

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Dove vedere Udinese-Como: diretta tv e streaming

La partita tra Udinese e Como è in programma alle ore 12.30 al Bluenergy Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Udinese-Como, le probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo. Allenatore: Runjaic. A disposizione: Sava, Padelli, Mlacic, Bertola, Arizala, Miller, Camara, Zarraga, Gueye, Bayo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Lahdo, Moreno, Kuhm, Vojvoda, Van der Brempt.

ARBITRO: Maresca. ASSISTENTI: Ceccon-Belsanti. QUARTO UOMO: Perenzoni. VAR: Mazzoleni. AVAR: Ghersini.

Udinese-Como, quote e pronostico

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