Udinese-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Lasciare da parte le Nazionali e tornare subito a focalizzarsi sul campionato che per il Como ricomincia da Udine. Questo chiede il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ai suoi giocatori alla vigilia della sfida sul campo dell'Udinese nel 31° turno di Serie A. "Sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto, sono felice che tutti siano entrati e mi piace che abbiano saputo mostrare anche qualcosa di diverso con altri allenatori. Ma adesso accantoniamo quei discorsi e torniamo a pensare a noi". Chiede coraggio mister Runjaic, nell'affrontare il Como, la squadra più in forma del campionato, descritta così dall'allenatore bianconero: "Non sono una sorpresa, perché già lo scorso anno aveva mostrato una filosofia chiara di gioco. Vogliono giocare il pallone, ma difendono anche bene. Si sono rinforzati in questa stagione, hanno continuato su questa strada e ora si stanno vedendo i risultati".