L’Atalanta non molla il carro Champions: anche l’ex Krstovic in gol nel 3-0 a Lecce

Secondo successo consecutivo per l'Atalanta, che al Via del Mare si aggiudica la 31ª giornata di campionato trascinata dalle reti di Scalvini (29'), Krstovic (59') e Raspadori (73'): 3-0 il finale. Un successo che segue la vittoria sul Verona e che consente alla Dea di salire a quota 53 punti con un ritardo di una lunghezza dal 6º posto della Roma, che domenica 5 a San Siro si è arresa alla manita dell'Inter. Si complica invece la classifica del Lecce, già reduce dai ko contro Napoli e Roma, e dunque rimasta impantanata in piena zona retrocessione con 23 punti che valgono il terzultimo posto. La prossima giornata la formazione di Palladino sarà impegnata a Bergamo contro la Juventus all'appuntamento di sabato 11 aprile, mentre i salentini di Di Francesco scenderanno in campo a Bologna domenica 12.
Lecce-Atalanta: il riassunto della partita
Buon avvio di gara del Lecce, che al 10' minuto guadagna la prima occasione da rete con Fofana, la cui conclusione termina però sugli spalti nonostante la buona posizione. Circa 10 minuti più tardi Falcone nega il vantaggio a De Ketelaere con un grande intervento. Ma scoccata la mezz'ora, la Dea sblocca allora le marcature con Scalvini servito dal belga. Poi, è ancora il portiere dei salentini a rendersi protagonista respingendo il destro di Krstovic. Nella ripresa, gli ospiti vanno d nuovo a segno con Ederson, ma la marcatura viene invalidato a causa della posizone irregolare di De Ketelaere rilevata dal Var. A centrare il raddoppio è l'ex di casa, che dopo avere raccolto l'assist di De Ketelaere batte Falcone ma sceglie di non esultare. I salentini mollano la presa e al 73' subiscono il tris di Raspadori che ipoteca il match con un sinistro sotto la difesa. Nel finale, l'ex Napoli serve Krstovic, che tenta l'eurogol in rovesciata. Chiamato in panchina da Palladino, l'attaccante viene accompagnato dagli applausi del Via del Mare. Al triplice fischio, esulta l'Atalanta.