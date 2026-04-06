L’Atalanta non molla il carro Champions: anche l’ex Krstovic in gol nel 3-0 a Lecce

Secondo successo consecutivo per l'Atalanta, che al Via del Mare si aggiudica la 31ª giornata di campionato trascinata dalle reti di Scalvini (29'), Krstovic (59') e Raspadori (73'): 3-0 il finale. Un successo che segue la vittoria sul Verona e che consente alla Dea di salire a quota 53 punti con un ritardo di una lunghezza dal 6º posto della Roma, che domenica 5 a San Siro si è arresa alla manita dell'Inter. Si complica invece la classifica del Lecce, già reduce dai ko contro Napoli e Roma, e dunque rimasta impantanata in piena zona retrocessione con 23 punti che valgono il terzultimo posto. La prossima giornata la formazione di Palladino sarà impegnata a Bergamo contro la Juventus all'appuntamento di sabato 11 aprile, mentre i salentini di Di Francesco scenderanno in campo a Bologna domenica 12.