Udinese-Como, tutti stranieri tranne Zaniolo. Avanti così e torniamo al Mondiale fra 20 anni

Oggi pomeriggio a Udine, Blue Energy Stadium, teatro di Udinese-Como, le formazioni iniziali delle due squadre hanno mandato in campo 21 stranieri e un solo italiano, Zaniolo. Detto che anche i due eccellenti allenatori sono stranieri, al posto di Kabasele (minuto 86) per i friulani è entrato in campo Nicolò Bertola, 23 anni, nato a Carrara. Sulla panchina bianconera, accanto a Runjaic, l'altro tricolore era Daniele Padelli, 40 anni, quinta