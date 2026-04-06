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Udinese-Como, tutti stranieri tranne Zaniolo. Avanti così e torniamo al Mondiale fra 20 anni

Figc, Lega A e Aic conservino il tabellino della partita in vista delle elezioni del 22 giugno. Chiunque sarà il nuovo presidente Figc e il nuovo ct, nulla cambierà se non si arginerà l'esterofilia acuta della Serie A
Xavier Jacobelli
1 min
Udinese-Como, tutti stranieri tranne Zaniolo. Avanti così e torniamo al Mondiale fra 20 anni© ANSA

Oggi pomeriggio a Udine, Blue Energy Stadium, teatro di Udinese-Como, le formazioni iniziali delle due squadre hanno mandato in campo 21 stranieri e un solo italiano, Zaniolo. Detto che anche i due eccellenti allenatori sono stranieri, al posto di Kabasele (minuto 86) per i friulani è entrato in campo Nicolò Bertola, 23 anni, nato a Carrara. Sulla panchina bianconera, accanto a Runjaic, l'altro tricolore era Daniele Padelli, 40 anni, quinta

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