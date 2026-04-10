Roma-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Roma ospita il Pisa all'Olimpico per provare a dimenticare la pesante sconfitta subita a Milano contro l’Inter. La partita tra giallorossi e toscani apre il 32° turno di Serie A. Gian Piero Gasperini dovrà fare ancora a meno di quattro titolarissimi. Oltre al lungodegente Artem Dovbyk, restano ai box infatti Gianluca Mancini, Manu Kone, Wesley e Paulo Dybala. Una partita da vincere a tutti i costi per la Roma, considerato come la giornata di Serie A presenti un turno favorevole ai capitolini visti gli scontri diretti Atalanta-Juventus e Como-Inter. La possibilità è quella di riaprire una corsa che ha subito una brusca frenata dopo la disfatta di San Siro, un ko che Gasperini ritiene un caso isolato. "E' chiaro che un secondo tempo come quello di San Siro non deve accadere, c'è stato un crollo di umore e non deve ricapitare, ma questa squadra ha la coscienza a posto e ha sempre saputo rialzarsi, saprà farlo ancora. Sono ragazzi seri, attaccati, motivati e cercheranno di fare il massimo da qui alle prossime sette partite" ha detto Gasperini alla vigilia.