Simeone-Casadei, il Torino affonda il Verona. Al Cagliari basta Esposito, Cremonese ko nello scontro salvezza

TORINO - La cura D'Aversa vale il terzo successo su tre partite giocate al Grande Torino e il quarto complessivo dopo l'ultima vittoria in trasferta a Pisa : questo il bottino del tecnico dopo sei gare sulla panchina del Toro con gli ultimi tre punti conquistati grazie al 2-1 contro il Verona . Simeone e Casadei affondano i gialloblù di Sammarco , sempre ultimi in compagnia del Pisa , al quale non basta il momentaneo pari di Bowie . Il colpo salvezza della giornata lo compie il Cagliari che all'Unipol Domus piega la Cremonese grazie ad una rete di Sebastiano Esposito . Pisacane si allontana dal terzultimo posto occupato proprio dai grigiorossi di Giampaolo in compagnia del Lecce .

Simeone e Casadei affondano il Verona

Dopo 6' il Toro punisce al primo vero affondo: Simeone controlla al limite un assist di testa di Pedersen, Edmundsson scivola davanti a lui e il Cholito a tu per tu con Montipò non sbaglia. L'Heallas risponde all'11' ma la traversa nega la gioia del pari a Gagliardini con il colpo di testa arrivato anticipando una uscita di Paleari molto indecisa. Ospiti che cercano con convinzione il pari e al 38' arriva: Bowie vince un corpo a corpo con Ismajli sul rinvio di Montipò, scappa verso la porta granata e colpisce sul primo palo per l'1-1. Ad inizio ripresa è il Cholito a suonare la carica, il suo sinistro dal limite esce di un soffio, e allora lo trova Casadei il nuovo vantaggio per il Toro: cross rasoterra di Obrador che pesca il centrocampista davanti allo specchio della porta, al 50' è 2-1. Adams fa anche il terzo, ma viene cancellato dal Var per una posizione di fuorigioco di Simeone. Al 73' Paleari salva su Bradaric e nel forcing finale dell'Hellas non è chiamato a grandi interventi con il triplice fischio a far espoldere la festa del tifo granata.

Il Cagliari batte la Cremonese

Palestra da una parte e Okereke dall'altra creano i principali pericoli nei primi 20' di gioco, poi nulla più fino all'intervallo. Nella ripresa ci prova Bonazzoli per gli ospiti al 55', il suo tiro accarezza il palo, risponde Mina per i padroni di casa, colpo di testa su corner che non centra la porta. La partita si stappa al 63': cross di Ze Pedro, appena entrato in campo, e colpo di testa di Sebastiano Esposito che non lascia scampo ad Audero per l'1-0 Cagliari. Audero al 75' si supera su Deiola tenendo la Cremonese aggrappata alla partita, ma il guizzo grigiorosso fatica ad arrivare. Pisacane nel finale sceglie di mandare dentro Belotti che si prende l'applauso del popolo rossoblù prima del triplice fischio.