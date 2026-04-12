Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Berardi e Ellertson espulsi, finisce a mani in faccia nel tunnel: Genoa-Sassuolo, parte la rissa

Cos'è successo al Ferraris e perché: squadre in campo in dieci nella ripresa
3 min
GenoaSassuolo
Berardi e Ellertson espulsi, finisce a mani in faccia nel tunnel: Genoa-Sassuolo, parte la rissa

Nel finale di primo tempo di Genoa-Sassuolo il tunnel che conduce agli spogliatoi si è trasformato in un ring. Protagonisti Mikael Ellertsson e Domenico Berardi, che sono venuti alle mani venendo entrambi espulsi dall'arbitro Rapuano. Il motivo alla base è l'ultima azione prima del fischio, con una scelta arbitrale che ha fatto infuriare i rossoblù: un intervento di Koné su Sabelli, protagonista anch'esso del tafferuglio pochi minuti dopo. Ritorno in campo in dieci uomini quindi sia per la formazione di De Rossi che per quella di Grosso. Per i neroverdi l'espulsione del numero 10 è una doppia mazzata: Berardi salterà il Como alla prossima giornata.

Rissa Genoa-Sassuolo, com'è andata

L'ultima azione del primo tempo è il motivo della discordia: Sabelli riesce a saltare Doig con un tunnel, lanciandosi verso l'area di rigore neroverde. A quel punto interviene Koné, che in raddoppio blocca il numero 20 rossoblu allargando evidentemente il braccio, non venendo però sanzionato dall'arbitro Rapuano rientrato negli spogliatoi tra i fischi dello stadio. Le due squadre si dirigono quindi verso il tunnel, dove Berardi inizia a battibeccare proprio con Sabelli, mentre Vitinha cerca di placare gli animi. Di tutt'altro parere è invece Ellertsson, che si butta a capofitto nel parapiglia scontrandosi con il capitano del Sassuolo. I due sono stati separati dai rispettivi compagni prima dell'intervento dell'arbitro, che ha comunque estratto il cartellino rosso per entrambi. Le due squadre sono quindi tornate in campo in dieci contro dieci.

Berardi: un'assenza che pesa

Resta ancora da capire a quanto ammonterà la squalifica per i due giocatori. Quello che è certo è che questo episodio potrebbe influenzare la corsa al quarto posto, dato che la prossima giornata il Sassuolo ospiterà il Como a Reggio Emilia e dovrà farlo senza il suo miglior giocatore. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-1: andati in vantaggio grazie alla rete di Malinovsky al 18', raggiunti dai neroverdi da Koné - l'uomo che con il suo intervento ha poi portato allo scontro nel tunnel - al 57' e infine di nuovo avanti grazie al decisivo Ekuban all'84'.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS