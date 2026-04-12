Il Bologna stende il Lecce al Dall'Ara: Freuler e Orsolini gol, Italiano a -5 dall'Atalanta

Un gol del veterano Freuler e uno di Orsolini regalano al Bologna la vittoria per 2-0 contro il Lecce nel 32° turno di Serie A . Tre punti importanti per i rossoblù che si portano a quota 48 punti in classifica all'ottavo posto, a -5 dall'Atalanta. Sconfitta pesante, invece, per i salentini che restano terzultimi con la Cremonese a quota 27 punti. La lotta per non retrocedere a questo punto sembra delinearsi sempre di più come una corsa a due tra Lecce e grigiorossi. Buon Bologna nel primo tempo, la squadra di Italiano sembra non pagare le fatiche europee. Dopo aver rischiato su una conclusione di Stulic in avvio, i felsinei passano in vantaggio al 26' grazie al tap-in di testa di Freuler dopo una traversa di Orsolini su un pallonetto a scavalcare il portiere del Lecce in uscita. Nell'occasione dormita colossale della difesa salentina che si fa sorprendere dall'inserimento dell'attaccante rossoblù.

Chiude Orsolini nel finale

La squadra di Di Francesco paga il contraccolpo e per poco subisce anche il raddoppio con Casale e Orsolini vicini alla rete. Nella ripresa preme ancora il Bologna che vuole chiudere la partita, mentre il Lecce si difende ma non riesce a sua volta a rendersi pericoloso. Solo nel finale i giallorossi pugliesi provano a spingere alla ricerca del pari, ma senza trovare spazi nell'attenta retroguardia emiliana. A trovare il raddoppio sono così i padroni di casa in pieno recupero con Orsolini, su assist perfetto di Bernardeschi. Il Bologna porta a casa tre punti importanti e giovedì prossimo è atteso dal ritorno dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa, mentre tra una settimana farà visita alla Juventus. Prossimo impegno del Lecce in casa contro la Fiorentina.