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Serie A: la 32ª giornata su Dazn conquista  5,6 milioni di spettatori

Un risultato che conferma la capacità del campionato italiano di tenere incollati milioni di tifosi davanti allo schermo in un momento cruciale della stagione
2 min
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Serie A: la 32ª giornata su Dazn conquista  5,6 milioni di spettatori© LAPRESSE
TORINOSfiorati i 5,6 milioni (5.567.831) per la 32ª giornata di Serie A Enilive su Dazn: un risultato che conferma la capacità del campionato italiano di tenere incollati milioni di tifosi davanti allo schermo in un momento cruciale della stagione, quando si arriva alle battute finali della volata scudetto. Nelle scorse stagioni trasmesse su Dazn, la 32ª giornata ha sempre visto a calendario grandi sfide, dai derby più sentiti come quello della Capitale giocato il 13/04/2025 e quello della Mole del 13/04/2024, agli scontri diretti tra le big del campionato come Roma-Milan del 29/04/2023. Quest’anno, la giornata appena conclusa, ha ospitato una delle sfide decisive come Como-Inter, in grado di coinvolgere oltre 1,5 milioni di tifosi coi suoi 7 gol complessivi, ma anche di regalare risultati sorprendenti come gli stop di Milan e Napoli o la sfida ''ad alta tensione'' al Marassi conclusasi con due espulsioni e la vittoria della squadra di De Rossi.

Non solo gol e sfide al cardiopalma, ma il segnale di un campionato che entra nel vivo e infiamma l’interesse del pubblico, con l'Inter capolista mentre alle spalle infuria la lotta serrata per l’inseguimento al vertice e il matematico accesso alle competizioni europee.

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