"Te l'ha chiamata Chivu. Siete l'Inter, calmatevi": la stoccata di Fabregas

Quella tra Como e Inter è stata una delle partite più incredibili della stagione . La squadra di Fabregas si è portata avanti sul 2-0 ma i nerazzurri hanno rimontato e hanno segnato 4 gol. Nel finale, quando tutto sembrava ormai deciso, un calcio di rigore assegnato dall'arbitro ha permesso al Como di segnare la rete del 4-3, rendendo il finale incandescente. Alla fine, in un Sinigaglia infuocato, è stata l'Inter a vincere, ma tra le due panchine non sono mancate le scintille .

Cesc contro Chivu: 90 minuti di botte e risposte

Partiamo da un presupposto. Il campo del Como è stretto e le panchine sono molto vicine al terreno di gioco e tra loro. Questo porta gli allenatori a ritrovarsi a pochi metri uno dall'altro e, soprattutto in una partita tesa come questa, non sono mancate le polemiche. Come rivelato da Bordocam, nel primo tempo l'arbitro ha concesso una rimessa all'Inter ma Fabregas non era d'accordo e parlando con l'arbitro ha detto: "Te l'ha chiamata Chivu". Chiamato in causa, l'allenatore dell'Inter ha subito risposto: "Cesc, Cesc! È nostra. L'ha toccata per ultimo e lo sai…". Lo spagnolo capisce l'errore e smorza i toni, facendo subito un segno d'intesa. Ma questo copione nel corso della partita si è ripetuto più volte.

Verso la metà del secondo tempo, infatti, è stato fischiato un fallo ad Akanji su Nico Paz. In campo Barella (che ha provato anche il quarto uomo) è andato su tutte le furie: "Ma che fai davvero? No ok, hai ragione per i toni, ma non è mai fallo". Chivu dalla panchina è dello stesso parere: "Per me questo non è fallo". Ma Fabregas al suo fianco l'ha subito fermato: "Dai basta Cri, dai basta". Nel finale, invece, l'arbitro non ha fischiato un contatto a centrocampo ai danni di Carlos Augusto. "Fallo! Era fallo!", urla Chivu dalla panchina. Fabregas al suo fianco è incredulo per il comportamento del suo collega: "Kolarov, siete l'Inter. Siete l'Inter, una squadra di livello alto… Calma raga".