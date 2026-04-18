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Napoli-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Conte e Sarri si sfidano allo stadio Maradona nel 33° turno del massimo campionato italiano
2 min

In trasferta contro il Napoli ma già con in testa la Coppa Italia. La Lazio si appresta alla partita del Maradona, un incontro suggestivo, anche perché segna il ritorno di Maurizio Sarri in uno stadio dove ha vissuto tante sere importanti, ma che per i biancocelesti rappresenta soprattutto una tappa per testare la condizione fisica in vista della semifinale di ritorno contro l'Atalanta in programma mercoledì 22 aprile. Anche questa settimana Antonio Conte resta in silenzio alla vigilia. Niente conferenza stampa pre-Lazio, ma ormai sono sei mesi che il tecnico azzurro non incontra i giornalisti prima di una partita di campionato. Ha scelto di rimanere in silenzio senza spiegare il motivo. La testa è alla sfida casalinga contro i biancocelesti di Sarri, tecnico che ha lasciato un ottimo ricordo a Napoli per il suo triennio sulla panchina azzurra.

Segui Napoli-Lazio LIVE sul nostro sito

Dove vedere Napoli-Lazio: diretta tv e streaming

La partita tra Napoli e Lazio è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Napoli-Lazio, probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Mazzocchi, Juan Jesus, Rrahmani, Gilmour, Elmas, Giovane, Santos.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Gila, Patric, Pellegrini, Dele-Bashiru, Przyborek, Cancellieri, Pedror, Ratkov, Noslin, Maldini.

ARBITRO: Zufferli. ASSISTENTI: Lo Cicero-Cecconi. QUARTO UOMO: Feliciani. VAR: Di Bello. AVAR: Meraviglia.

Napoli-Lazio, quote e scommesse

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