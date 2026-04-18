Crollo Napoli, Conte Ko: Cancellieri e Basic regalano lo scudetto all'Inter

Il Napoli crolla in casa e lo fa contro la Lazio nel match terminato col punteggio di 2-0 per i capitolini. Il successo dei biancocelesti appare come la spallata decisiva alla corsa Scudetto che vede l'Inter capolista con ben 12 punti di vantaggio, sul Napoli secondo, a cinque giornate dal termine del campionato. Dopo appena 6 minuti di gioco, Cancellieri apre le danze grazie all'assist perfetto di Taylor che lo trova in solitaria in area di rigore. Al minuto 31 Zaccagni ha la grande occasione per raddoppiare ma Milinkovic-Savic gli nega la gioia parandogli un calcio di rigore. Raddoppio che arriva nel secondo tempo al minuto 57: Cancellieri sbaglia a porta vuota ma involontariamente serve Basic che a supporto mette dentro la palla del definitivo 2-0. Con questo successo la formazione di Sarri sale a quota 47 in classifica, scavalcando di fatto il Sassuolo mentre i partenopei di Conte restano secondi a quota 66 punti.
Napoli-Lazio 0-2, la cronaca
Avvio coraggioso della Lazio, che tiene in mano il pallino del gioco e trova il vantaggio dopo sei minuti: Zaccagni serve Taylor sulla sinistra, l'olandese pesca in area a rimorchio Cancellieri, che non sbaglia a pochi metri da Milinkovic-Savic. Il Napoli prova a reagire, ma gli ospiti si difendono con ordine e ripartono con il tridente mobile guidato da Noslin. E' proprio l'ex Verona a guadagnarsi la chance del 2-0 al 29', sfuggendo via a Buongiorno e facendosi atterrare in area da Lobotka. Dagli undici metri si presenta Zaccagni, ma Milinkovic-Savic para il terzo rigore del suo campionato ed evita il doppio svantaggio al Napoli. Prima frazione che si chiude tra i fischi del tifo partenopeo per una versione piuttosto sottotono degli uomini di Conte. Nel secondo tempo la Lazio continua a spingere e trova il meritato raddoppio: Nuno Tavares vola sulla fascia, mette in mezzo e - dopo una serie di rimpalli - è Basic a ribadire in rete per il 2-0 al 57'. Manovra del Napoli sterile e mai in grado di impensierire una Lazio particolarmente organizzata nella propria metà campo. Nel finale la squadra di Conte fraseggia nella trequarti biancoceleste, chiudendo un deludente pomeriggio senza mai calciare verso lo specchio della porta difesa da Motta.