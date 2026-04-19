Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Rimonta Genoa, De Rossi ad un passo dalla salvezza. Pisa verso la B

Canestrelli illude Hiljemark, Ekhator e Colombo ribaltano il risultato alla Cetilar Arena: al Grifone manca solo la matematica
2 min
Rimonta Genoa, De Rossi ad un passo dalla salvezza. Pisa verso la B© LAPRESSE
PISA - Il Genoa compie un altro passo decisivo verso la salvezza, vincendo per 2-1 a Pisa nel match valido per il 33° turno di Serie A. A 5 giornate dal traguardo, la formazione di De Rossi scappa lontana dal penultimo posto occupato dal Lecce e sale a quota 39, uno scatto che non certifica matematicamente la permanenza nel massimo campionato italiano ma che ora è davvero vicina per il Grifone. Discorso opposto per i toscani di Hiljemark che restano inchiodati all'ultimo posto in compagnia del Verona, a -10 dalla Cremonese e con un piede e mezzo in Serie B.

Pisa-Genoa, la partita

Partono bene gli ospiti con Baldanzi, ma al 19' sono i padroni di casa a sbloccare il match: corner di Angori per la testa di Canestrelli che infila dove Bijlow non può arrivare. Al 22' Angori si divora il raddoppio e il Grifone rimette tutto in equilibrio: sponda di Colombo per Baldanzi, dentro per Ekhator che non perdona Semper per l'1-1 al minuto 41. Prima dell'intervallo Colombo fallisce l'occasione del sorpasso e ad inizio ripresa se la vede negare dal portiere nerazzurro su un ottimo colpo di testa. Al 54' l'episodio: tocco di mano di Canestrelli sul tiro di Baldanzi e penalty, Colombo si presenta sul dischetto che questa volta non fallisce il 2-1 Genoa. Hiljemark prova a giocarsi la carta Cuadrado, la palla gol la costruisce Aebischer trovando un super Bijlow al 71'. Al 77' si rinnova il duello Colombo-Semper, se lo aggiudica il portiere del Pisa. Nel finale forcing dei padroni di casa ma senza veri pericoli per la porta genoana.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS