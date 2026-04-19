Rimonta Genoa, De Rossi ad un passo dalla salvezza. Pisa verso la B

Pisa-Genoa, la partita

Ilcompie un altro passo decisivo verso la salvezza, vincendo per 2-1 anel match valido per il 33° turno di Serie A. A 5 giornate dal traguardo, la formazione discappa lontana dal penultimo posto occupato dale sale a quota 39, uno scatto che non certifica matematicamente la permanenza nel massimo campionato italiano ma che ora è davvero vicina per il Grifone. Discorso opposto per i toscani diche restano inchiodati all'ultimo posto in compagnia del, a -10 dallae con un piede e mezzo in Serie B.

Partono bene gli ospiti con Baldanzi, ma al 19' sono i padroni di casa a sbloccare il match: corner di Angori per la testa di Canestrelli che infila dove Bijlow non può arrivare. Al 22' Angori si divora il raddoppio e il Grifone rimette tutto in equilibrio: sponda di Colombo per Baldanzi, dentro per Ekhator che non perdona Semper per l'1-1 al minuto 41. Prima dell'intervallo Colombo fallisce l'occasione del sorpasso e ad inizio ripresa se la vede negare dal portiere nerazzurro su un ottimo colpo di testa. Al 54' l'episodio: tocco di mano di Canestrelli sul tiro di Baldanzi e penalty, Colombo si presenta sul dischetto che questa volta non fallisce il 2-1 Genoa. Hiljemark prova a giocarsi la carta Cuadrado, la palla gol la costruisce Aebischer trovando un super Bijlow al 71'. Al 77' si rinnova il duello Colombo-Semper, se lo aggiudica il portiere del Pisa. Nel finale forcing dei padroni di casa ma senza veri pericoli per la porta genoana.