Gabbia fa la differenza, Pulisic spento. Bernede brillante, Bradaric anonimo: pagelle Verona-Milan

Al Milan basta una zampata di Adrien Rabiot per espugnare il Bentegodi e battere il Verona . Dopo le sconfitte contro Napoli (1-0) e Udinese (0-3) i rossoneri tornano a vincere e approfittando del ko degli azzurri al Maradona contro la Lazio (0-2) agganciano Conte al secondo posto in classifica . Nel prossimo turno il Diavolo ospiterà al Meazza la Juve in una sfida importantissima in ottica Champions League. Match speciale per Massimiliano Allegri , grande ex della partita. Gli scaligeri, invece, sono sempre più ultimi - 18 punti, gli stessi del Pisa - e ormai quasi condannati aritmeticamente alla retrocessione.

Pagelle Verona

Montipò 6 Incolpevole sul gol.

Nelsson 6 Fa buona guardia.

Edmundsson 5 È biondo come Briegel (premiato tra gli applausi prima della partita), ma è l’unica cosa in comune con l’eroe dello scudetto. Prova ne è l’affannosa scivolata con cui prova a mettere una pezza sull’uno-due tra Rabiot e Leao sul gol del Milan.

Valentini 6.5 Presidia con attenzione la sua zona e salva a porta vuota su Saelemaekers.

Oyegoke ng Alza presto bandiera bianca.

Lirola (21’ pt) 5.5 Non incide.

Akpa Akpro 5 D’accordo che è ammonito, ma sull’azione del gol mentre Rabiot accelera, lui corricchia...

Al-Musrati (19' st) 6.5 Grande impatto sul match.

Gagliardini 5.5 Regia mediocre.

Lovric (38' st) ng.

Bradaric 5.5 Esce dopo un primo tempo anonimo.

Vermesan (1' st) 6.5 Con un gran tiro a giro sfiora l’1-1.

Belghali 6 Ha l’occasionissima del pari ma non riesce a superare Maignan, il che gli costa mezzo voto in pagella. Ci prova anche nella ripresa, ma con poca fortuna.

Bernede 6.5 Innesca Belghali sull’azione più pericolosa del Verona nel primo tempo e fa tante altre cose buone.

Tomich (38' st) ng.

Orban 6 Frizzantino come un buon prosecco.

All. Sammarco 6 Il Verona perde, ma dimostra ancora una volta di valere molto più dei 18 punti che ha in classifica.

Pagelle Milan

Maignan 6.5 Alza il muro sul tiro di Belghali.

Tomori 6 Soffre, ma l’argine regge.

Gabbia 7 È mancato tanto al Milan e pure alla Nazionale come prova lo straordinario intervento per anticipare Orban sul possibile 1-1. Segna pure, ma sul cross finisce in fuorigioco... Gimenez.

Pavlovic 6 Tiene ben alta la contraerea.

Athekame 6 Ordinato e accende Rabiot sul gol da tre punti.

Saelemaekers (19' st) 7 È il miglior attaccante del Milan, il che è tutto dire.

Fofana 5.5 Fa legna, ma la qualità latita.

Ricci (19' st) 5.5 Entra nel momento peggiore.

Modric 6.5 Al ritmo in cui si va fino al gol, può giocare fino a 50 anni. Nel finale esulta per un salvataggio su Orban: avercene.

Rabiot 7.5 Nella pochezza generale è l’unico che prova a dare verticalità, non è un caso che sia lui a segnare il gol che rompe l’inerzia della partita, suo sesto in campionato.

Bartesaghi 5.5 Regala al Verona l’occasionissima a fine primo tempo, facendo arrabbiare Allegri.

Pulisic 5 In mezzo al deserto solo bel colpo di tacco per Fofana.

Nkunku (35' st) ng.

Leao 6.5 Prima dell’assist a Rabiot pare affetto dalla sindrome di Calimero.

Gimenez (19' st) 5 Entra per dare profondità, difatti fa annullare il gol di Gabbia perché finisce in fuorigioco...

All. Allegri 6 Punti preziosi in tempi di carestia.

Pagella arbitro

Chiffi 6 Gara spigolosa che tiene bene in pugno.