Figc, De Laurentiis candida Malagò: “Prenda in mano la situazione. Abete inadatto”

"Stavo partendo per l'Italia, ero sull'aereo, ho chiamato Malagò e gli ho detto ‘Guarda che tu devi prendere in mano la situazione del calcio italiano perché nessuno può farlo meglio di te. Sei un imprenditore, sei stato al Coni, hai creato il circolo più importante d'Europa, hai venduto Ferrari, Rolls Royce, Maserati a tutto il mondo'". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis arrivando nella sede della Lega calcio prima dell’Assemblea straordinaria della Lega Serie A, in cui i club incontreranno l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, candidato indicato dalle società della massima serie per le elezioni alla presidenza della Figc prossimo del 22 giugno. De Laurentiis ha aggiunto, sempre in riferimento a Malagò: “È un grande sportivo, ha sempre giocato a calcetto. L’unico difetto è che è innamorato della Roma, ma pazienza. Sopporteremo anche questo". Quindi l'affondo alla gestione precedente. "Siamo anche stanchi di essere portati per mano da persone che interpretano i ruoli istituzionali per avere un proprio prestigio. E non va bene, perché nella vita io dico sempre che la cosa più importante è lavorare, ma per poter lavorare bisogna sapere. E nessuno più di un imprenditore che fa impresa e che non fa presa può aggiustare le cose che non funzionano. Il signor Malagò, dal mio punto di vista, è il benvenuto”, ha concluso De Laurentiis.
"Abete non è la persona adatta"
"Abete è un carissimo amico, è un signore che io rispetto, il fratello è socio in una delle mie società. Però non è la persona adatta a fare questo lavoro, dal mio punto di vista. Poi magari lui si risentirà di queste mie affermazioni, ma siamo abituati nella vita a esprimere il proprio pensiero in democrazia" ha spiegato il presidente del Napoli a proposito della possibile candidatura alternativa di Giancarlo Abete attuale numero 1 della Lega Dilettanti. "Però adesso aspettiamo Malagò, alle tre avremo le idee più chiare, ci spiegherà anche le sue idee, speriamo che collimino con le nostre. Dopodiché andremo avanti, perché il calcio in Italia va veramente rifondato", ha aggiunto. "A me mi prendono per visionario, io sono arrivato dal cinema nel 2004, ma dal 2004 ho sempre rotto le scatole a tutti dicendo guardate che è tutto vecchio, guardate che i bambini non guarderanno più il calcio, guardate che stiamo sbagliando tutto. Però nessuno ti ascolta, perché ognuno è attaccato con il sedere fortemente incollato alla propria poltrona. E non gli si stacca, non c'è niente da fare", ha concluso.