Figc, De Laurentiis candida Malagò: “Prenda in mano la situazione. Abete inadatto”

"Stavo partendo per l'Italia, ero sull'aereo, ho chiamato Malagò e gli ho detto ‘Guarda che tu devi prendere in mano la situazione del calcio italiano perché nessuno può farlo meglio di te. Sei un imprenditore, sei stato al Coni, hai creato il circolo più importante d'Europa, hai venduto Ferrari, Rolls Royce, Maserati a tutto il mondo'". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis arrivando nella sede della Lega calcio prima dell’Assemblea straordinaria della Lega Serie A, in cui i club incontreranno l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, candidato indicato dalle società della massima serie per le elezioni alla presidenza della Figc prossimo del 22 giugno. De Laurentiis ha aggiunto, sempre in riferimento a Malagò: “È un grande sportivo, ha sempre giocato a calcetto. L’unico difetto è che è innamorato della Roma, ma pazienza. Sopporteremo anche questo". Quindi l'affondo alla gestione precedente. "Siamo anche stanchi di essere portati per mano da persone che interpretano i ruoli istituzionali per avere un proprio prestigio. E non va bene, perché nella vita io dico sempre che la cosa più importante è lavorare, ma per poter lavorare bisogna sapere. E nessuno più di un imprenditore che fa impresa e che non fa presa può aggiustare le cose che non funzionano. Il signor Malagò, dal mio punto di vista, è il benvenuto”, ha concluso De Laurentiis.