Tiago Gabriel risponde a Harrison, pari tra Lecce e Fiorentina: come cambia la classifica in zona salvezza

Viola avanti con Harrison

. Al Via del Mare termina 1-1 con l'incornata diin risposta al vantaggio viola firmato da una perla di. Un punto a testa perdal sapore diverso: per i giallorossi vuol dire 28 punti, sempre al terzultimo e sempre in compagnia della; per i toscani sono 36 i punti in classifica e la distanza dalla zona rossa resta invariata, un +8 che avvicina piano piano l'obiettivo salvezza. Ancora tutto da decidere invece per il Lecce che si giocherà la permanenza nella massima serie nelle ultime cinque che restano.

Inizia con un problema fisico per Gosens la sfida, l'esterno viola è costretto a lasciare il posto a Balbo dopo 10' appena. La prima occasione da gol è per i padroni di casa al 19' con Cheddira che, sugli sviluppi di un corner, trova il colpo di testa sul secondo palo, Fagioli decisivo con il salvataggio sulla linea. Al 28' il primo squillo ospite, Mandragora dal limite impegna Falcone all'intervento volante. Sono le prove del gol che arriva al 30', dinamica simile al tentativo di Mandragora, ma questa vola con il sinistro a giro di Harrison che infila sul secondo palo l'1-0 Fiorentina. Al 37' Piccoli va a centimetri dal raddoppio arrivando in spaccata sul cross di Dodò, due tentativi sgonfi di Mandragora e Ngom chiudono la prima frazione.