Tiago Gabriel risponde a Harrison, pari tra Lecce e Fiorentina: come cambia la classifica in zona salvezza

Viola avanti con Harrison
Inizia con un problema fisico per Gosens la sfida, l'esterno viola è costretto a lasciare il posto a Balbo dopo 10' appena. La prima occasione da gol è per i padroni di casa al 19' con Cheddira che, sugli sviluppi di un corner, trova il colpo di testa sul secondo palo, Fagioli decisivo con il salvataggio sulla linea. Al 28' il primo squillo ospite, Mandragora dal limite impegna Falcone all'intervento volante. Sono le prove del gol che arriva al 30', dinamica simile al tentativo di Mandragora, ma questa vola con il sinistro a giro di Harrison che infila sul secondo palo l'1-0 Fiorentina. Al 37' Piccoli va a centimetri dal raddoppio arrivando in spaccata sul cross di Dodò, due tentativi sgonfi di Mandragora e Ngom chiudono la prima frazione.
Tiago Gabriel firma il pari
Ad inizio ripresa il Lecce ci prova collezionando subito una grande occasione con Coulibaly, sulla sua conclusione ravvicinata è decisiva la deviazione di Pongracic. Insistono i salentini e al 65' ci prova Ramadani dal limite, tiro potente ma che non centra lo specchio. Prosegue il forcing e al 71' il Lecce pareggia: Banda sfiora il gol, De Gea gli dice di no deviando in corner e sullo sviluppo del calcio d'angolo è di Tiago Gabriel l'incornata dell'1-1. La viola risponde subito con Ndour, il suo colpo di testa va alto di poco, ma è ancora il Lecce ad avere il pallino del gioco. All'81' ghiotta la chance per Stulic, ancora un colpo di testa ravvicinato che però finisce alto. Nel finale mancano le energie alle due compagini, triplice fischio e un punto a testa.