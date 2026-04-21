Ladri in casa Zaniolo, furia social anzi no: "Codardi, magari fossi stato in casa. Vi regalavo..."

Messaggio duro, attraverso delle storie difuse attraverso il suo profilo Instagram, da parte del calciatore dell'Udinese Nicolò Zaniolo, che ha denunciato un'intrusione notturna nella propria abitazione. L'ex giocatore della Roma ha attaccato direttamente i rapinatori: "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine - ha scritto il numero 10 della formazione friulana - sapendo che io non ero in casa, volevo dire che vi è andata molto male". Zaniolo ha poi aggiunto: "Io non ero in casa: magari ci fossi stato". Il furto è stato compiuto nell'abitazione del calciatore alle porte di Udine nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, aprofittando dell'assenza dello stesso.
Lo sfogo di Zaniolo: "Se chiedevate ve le regalavo"
Dopo la sconfitta contro il Parma (0-1 con rete decisiva di Nesta Elphege) il numero 10 dell'Udinese Nicolò Zaniolo, così come il resto dei suoi compagni, ha approfittato delle due giornate libere concesse da mister Runjaic andando fuori città con la famiglia. Al suo ritorno a Udine, il calciatore ha trovato la sua abitazione svaligiata dai ladri, a cui si è rivolto personalmente, attraverso delle storie Instagram. Dopo un primo attacco, in cui li ha definiti dei codardi, Zaniolo l'ha presa poi sarcasticamente: "Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo!". Non risultano al momento ulteriori dettagli sull'accaduto né comunicazioni ufficiali delle autorità competenti. Il post, che poi è stato rimosso, ha rapidamente attirato l'attenzione dei tifosi e degli utenti, collezionando centinaia di attestazioni di solidarietà da parte dei fan.