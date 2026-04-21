Ladri in casa Zaniolo, furia social anzi no: "Codardi, magari fossi stato in casa. Vi regalavo..."

Messaggio duro, attraverso delle storie difuse attraverso il suo profilo Instagram, da parte del calciatore dell'Udinese Nicolò Zaniolo, che ha denunciato un'intrusione notturna nella propria abitazione. L'ex giocatore della Roma ha attaccato direttamente i rapinatori: "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine - ha scritto il numero 10 della formazione friulana - sapendo che io non ero in casa, volevo dire che vi è andata molto male". Zaniolo ha poi aggiunto: "Io non ero in casa: magari ci fossi stato". Il furto è stato compiuto nell'abitazione del calciatore alle porte di Udine nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, aprofittando dell'assenza dello stesso.