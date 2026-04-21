Giudice sportivo, le decisioni dopo il 33° turno: tre giocatori squalificati, il comunicato

Sono tre, tutti per un turno e tutti per diffida, i calciatori squalificati in serie A dopo le gare del 33° turno. Si tratta di Pongracic della Fiorentina, Tiago Gabriel del Lecce e Karlstrom dell'Udinese. Tra gli operatori sanitari un turno a Traggiai del Sassuolo. Ammende a Lecce (10.000 euro) e Napoli (5.000 euro) tra le società.

Le motivazioni

Queste le motivazioni del Giudice Sportivo: "Calciatori non espulsi. Squalifica per una giornata effetiva di gara: Coelho Oliveira Tiago Gabriel (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione); Karlstrom Jesper (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); Pongracic Marin (Fiorentina): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione). Operatori sanitari epulsi: Traggiai Luca Nicola (Sassuolo): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale".

Ammende per le società

Nel comunicato si legge: "Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Como, Genoa, Hellas Verona, Inter, Pisa, Roma, Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi, numerosi fumogeni e quattro bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una lattina che cadeva nella "zona cuscinetto" e per avere, inoltre lanciato due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".