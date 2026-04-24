Il Napoli travolge la Cremonese e rimanda lo Scudetto Inter: scatto Champions prima di Milan-Juve

Tris all'intervallo

Ritorno alla vittoria aldopo il ko con lae tre punti che avvicinano ilalla matematica qualificazione in: questo il primo verdetto del 34° turno dopo il 4-0 casalingo della formazione dicontro la. In attesa del big match tra Allegri e Spalletti, gli azzurri guarderanno dal secondo posto la sfida tracon tre punti di vantaggio sui rossoneri e sei sui bianconeri. Umore opposto invece in casa grigiorossa, una sconfitta per gli uomini diche dovranno sperare in un ko delcon ilper non restare in solitaria al terzultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione.

Partono forti i padroni di casa che sciupano subito una grande chance dopo 2' con McTominay, bravo Audero in uscita. Passano 60 secondi e alla seconda occasione lo scozzese non sbaglia: conclusione dal limite che si infila all'angolino per l'1-0 Napoli. La Cremonese non si scuote e gli azzurri vanno vicini al raddoppio con Rrahmani e Hojlund, il tutto nei primi 10' di gioco. McTominay prova a prendersi ulteriormente la scene con altri due tentativi al 31' e al 38', sul primo è attento Aduero mentre sul secondo manca la precisione. Prima dell'intervallo Hojlund sbaglia per questioni di centimetri, poi al 45' arriva il raddoppio: mancino dal limite e deviazione di Terracciano che non perdona Audero per il 2-0 Napoli. Non è sazio però il club azzurro e cala anche il tris, in pieno recupero: spaccata volante di McTominay che favorisce l'arrivo di De Bruyne, difesa grigiorossa in affanno e 3-0 Napoli.