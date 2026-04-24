Il Napoli travolge la Cremonese e rimanda lo Scudetto Inter: scatto Champions prima di Milan-Juve

Tris all'intervallo
Partono forti i padroni di casa che sciupano subito una grande chance dopo 2' con McTominay, bravo Audero in uscita. Passano 60 secondi e alla seconda occasione lo scozzese non sbaglia: conclusione dal limite che si infila all'angolino per l'1-0 Napoli. La Cremonese non si scuote e gli azzurri vanno vicini al raddoppio con Rrahmani e Hojlund, il tutto nei primi 10' di gioco. McTominay prova a prendersi ulteriormente la scene con altri due tentativi al 31' e al 38', sul primo è attento Aduero mentre sul secondo manca la precisione. Prima dell'intervallo Hojlund sbaglia per questioni di centimetri, poi al 45' arriva il raddoppio: mancino dal limite e deviazione di Terracciano che non perdona Audero per il 2-0 Napoli. Non è sazio però il club azzurro e cala anche il tris, in pieno recupero: spaccata volante di McTominay che favorisce l'arrivo di De Bruyne, difesa grigiorossa in affanno e 3-0 Napoli.
Poker Alisson, McTominay sbaglia un rigore
Ad inizio ripresa il Napoli cala il poker: contropiede fulminante di Alisson Santos che non lascia scampo alla difesa della Cremonese battendo Audero sul primo palo. Scatenato il brasiliano che al 57' sfiora doppietta e manita, il tentativo termina alto. Con la partita in ghiaccio inizia la giostra dei cambi da parte dei due allenatori, Conte manda dentro Gilmour che vede negarsi la gioia al 78' da Audero, la traversa invece ferma Rrahmani dopo il colpo di testa sugli sviluppi del corner. All'83' Grassi tocca con la mano in area di rigore, Doveri indica il dischetto ma McTominay si fa ipnotizzare da Audero. La Cremonese solo negli ultimi istanti riesce ad impegnare Milinkovic-Savic con Bonazzoli e Zerbin, ma davvero troppo poco per i grigiorossi.