Quattro punti per la certezza matematica, novanta minuti per avvicinare il traguardo e, magari, iniziare a intravedere già la festa. L'Inter si presenta alla sfida di domenica a Torino con un obiettivo chiaro: chiudere il prima possibile il discorso scudetto e mettere in cassaforte il 21esimo titolo della sua storia. La trasferta contro i granata rappresenta il primo quasi match point concreto per la capolista, determinata a prendersi tre punti pesanti per poi gestire con maggiore serenità il finale di stagione. Il calendario offre infatti ai nerazzurri anche l'opportunità di programmare. Una vittoria permetterebbe non solo di avvicinare la matematica, ma anche di dosare energie e rotazioni in vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma il 13 maggio allo stadio Olimpico.

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Dove vedere Torino-Inter: diretta tv e streaming

La partita tra Torino e Inter è in programma domenica 26 aprile alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming arà disponible anche su Skygo e Now.

Torino-Inter, formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu.

ARBITRO: Mariani. ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni. QUARTO UOMO: Crezzini. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.