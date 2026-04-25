Il Verona fallisce l'ultimo match point, Serie B a un passo: bufera Var al 96', solo pari col Lecce

VERONA - L'Hellas Verona fallisce l'ultima, disperata occasione per continuare a inseguire un sogno bistrattato dalle recenti cinque sconfitte incassate consecutivamente: lo 0-0 tra le mura amiche del Bentegodi contro il Lecce quart'ultimo, pur senza l'aritmetica che sarebbe arrivato in caso di acuto salentino, urla a squarciagola "Serie B". Eppure, gli scaligeri nel primo tempo - come spesso accaduto in stagione - avevano preso campo e coraggio, sfiorando il vantaggio, favoriti anche dall'approccio timoroso e rinunciatario mostrato dalla formazione ospite allenata da Eusebio Di Francesco. Nella ripresa, però, qualcosa cambia: Paolo Sammarco perde subito Bella-Kotchap per infortunio, rilevato da Valentini, mentre Banda dà la scossa ai suoi, che alzano il baricentro e si affacciano con maggiore continuità dalle parti di Montipò. A rendere tutto ancor più amaro, poi, è la rete annullata dal Var al 96' a Edmundsson. Termina, così, a reti bianche e tra i fischi assordanti del pubblico presente sugli spalti ma, almeno per un'altra settimana, quel sogno avrà le fattezze di una chimera...