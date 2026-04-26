Clamoroso, il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Abodi vuole il commissario, i nomi

MILANO - La bomba a orologeria esplosa ieri non colpisce solo Gianluca Rocchi. L'ormai ex designatore saluta la presidenza dell’Aia: tra pochi giorni - il 28 aprile - il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni si pronuncerà sul ricorso di Antonio Zappi contro l’inibizione di 13 mesi comminata nei primi due gradi di giustizia sportiva. Se venisse confermata - bastano almeno due mesi - Zappi decadrebbe e si aprirebbe la corsa alla sua successione. Fino a ieri, Rocchi era il favorito. Adesso, a prescindere da come finirà una vicenda che per ora lo vede solo indagato, è fuori dai giochi. È per questo che, considerato il tempismo delle indiscrezioni, in un primo momento sembrava proprio lui il principale bersaglio.
Abodi attacca
Che la partita sia più ampia, lo ha chiarito Andrea Abodi ieri pomeriggio: «Lasciando all'autorità giudiziaria il compito di svolgere il proprio lavoro e senza entrare nel merito dell'operato del designatore - ha scritto su X il ministro per lo Sport - l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza. Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal Coni, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze».
Lo spettro del commissariamento
Un avviso ai naviganti, nemmeno velato: Abodi ha sempre ritenuto il commissariamento della Figc la strada maestra dopo la terza mancata qualificazione ai Mondiali. Finora non ve n’erano i presupposti, lo statuto Coni lo prevede in tre casi: a) gravi irregolarità nella gestione o gravi violazioni nell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi; b) constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi; c) nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali. Le ultime notizie cambiano tutto: a prescindere dalle eventuali violazioni e responsabilità degli organi direttivi - quelle di Rocchi sono da dimostrare, come pure dei suoi ipotetici ma necessari concorrenti in frode, per ora ignoti - la gestione della vicenda ha sollevato perplessità. Ugo Taucer, capo della Procura Generale dello Sport, ha chiesto al responsabile della Procura della Figc Giuseppe Chinè una relazione immediata sull’archiviazione dell’esposto di Rocca (relativo solo a Udinese-Parma). Nel provvedimento, motivato con l’assenza di “fattispecie di rilievo disciplinare”, Chinè - che ieri ha chiesto gli atti alla Procura di Milano - faceva riferimento a una condivisione con la stessa Procura Generale dello Sport. Un potenziale pasticcio che potrebbe spedire nel dimenticatoio tutte le discussioni sulle elezioni federali del 22 giugno: a livello mediatico, peraltro, è innegabile che la vicenda indebolisca, seppur indirettamente, la candidatura di Giovanni Malagò, di cui è stato finora uno dei principali sponsor Beppe Marotta, anche se queste sono considerazioni politiche.
Chi sostituirebbe i vertici Figc
Se quelle giuridiche andranno in una certa direzione, più che un presidente alla Figc servirà un commissario, a cui la maggioranza aveva lavorato con il ddl abbozzato da Paolo Marcheschi, responsabile Sport di FdI. Improbabile - Uefa e Fifa vigilano - che possa essere lui o un altro politico: la strada più logica porterebbe a Carlo Mornati, segretario generale Coni, sulla falsariga di quanto avvenuto con il suo predecessore Roberto Fabbricini nel 2018. Attenzione a Franco Carraro (che chiuderebbe un cerchio dal 2006) o ad altre sorprese. Una cosa è certa: in ballo non c’è solo la presidenza dell’Aia.
Gianluca Rocchi si autosospende
Gianluca Rocchi si ferma: «In accordo con l'Aia e per il bene del gruppo Can che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile», ha dichiarato ieri l’ex fischietto fiorentino. Parole maturate dopo lunghe riflessioni e dopo che inizialmente Rocchi aveva escluso le dimissioni, mentre la tempesta, in seguito alle indiscrezioni dell'Agi (agenzia di stampa che fa riferimento all'Eni) montava: «Questa scelta, sofferta ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima». Di fatto, a meno di colpi di scena, saluta in via definitiva il ruolo di designatore: a fine stagione scadrà il mandato e non tirava aria di conferma, figurarsi ora.
Udinese-Parma e il caso Var
Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva: è l’ipotesi di reato a cui lavora il pm Maurizio Ascione e su cui verterà l'interrogatorio di garanzia, alle 10 di giovedì 30 aprile. Tutto nasce da Udinese-Parma dell’1 marzo 2025 e dalla famosa bussata nella sala Var di Lissone: una vicenda chiusa in maniera rapida dalla Procura Figc dopo l’esposto di Domenico Rocca. L’assistente arbitrale, dismesso, denunciò un presunto intervento di Rocchi in veste di supervisore - ruolo non previsto da alcun regolamento né dal protocollo Var -, per segnalare a Daniele Paterna, impegnato al monitor, un possibile calcio di rigore per fallo di mani da mostrare all’arbitro Fabio Maresca (che poi effettivamente lo assegnò). Circolarono video, Chinè non andò oltre, mentre vennero introdotte la presenza di ispettori federali durante le gare a Lissone e la necessità per chiunque vi si recasse di redigere una relazione su tutte le attività svolte all'interno del centro Var, da lì in poi non più frequentato da Rocchi durante le giornate di campionato. La vicenda, comunque, sembrava chiusa lì. E invece covava sotto la sabbia da mesi, e la bussata sembra il meno.
Le accuse della Procura
Nell’avviso di garanzia consegnato ieri, a Rocchi vengono contestate altre cose: secondo la Procura di Milano, in almeno due occasioni avrebbe scelto arbitri graditi all’Inter. In una riunione durante la semifinale di andata di Coppa Italia tra i nerazzurri e il Milan, secondo i pm «combinava o schermava la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendolo alla direzione della semifinale del torneo (23 aprile 2025) onde assicurare poi all’Inter direzioni di gara diverse dal poco gradito Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A». Un conciliabolo che, secondo i pm, avrebbe riguardato anche la designazione di Bologna-Inter del 20 aprile 2025, per la quale Rocchi avrebbe scelto Andrea Colombo «siccome arbitro gradito alla squadra ospite, l’Inter, impegnata nella lotta alla corsa scudetto, ormai alle battute finali della stagione calcistica».
Cosa rischia il sistema calcio
Accuse gravi, anche se c’è chi sospetta che possano essere soltanto il coperchio del vaso di Pandora: ove provate, ci sarebbe da capire, per esempio, in accordo con o su pressione di chi, almeno secondo i pm, Rocchi avrebbe effettuato quelle specifiche designazioni. O, se la Procura Figc è stata davvero troppo frettolosa nell’archiviare, perché sia andata così. Dall’Inter - che quello scudetto lo perse contestando diverse decisioni arbitrali, alcune nelle gare incriminate - nessun commento, a una vicenda che del resto vede al momento estranea la società nerazzurra. Quanto a Rocchi, sin da subito si è detto sereno e ha ribadito di aver agito correttamente: «Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto - ha chiosato - mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione».
MILANO - La bomba a orologeria esplosa ieri non colpisce solo Gianluca Rocchi. L'ormai ex designatore saluta la presidenza dell’Aia: tra pochi giorni - il 28 aprile - il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni si pronuncerà sul ricorso di Antonio Zappi contro l’inibizione di 13 mesi comminata nei primi due gradi di giustizia sportiva. Se venisse confermata - bastano almeno due mesi - Zappi decadrebbe e si aprirebbe la corsa alla sua successione. Fino a ieri, Rocchi era il favorito. Adesso, a prescindere da come finirà una vicenda che per ora lo vede solo indagato, è fuori dai giochi. È per questo che, considerato il tempismo delle indiscrezioni, in un primo momento sembrava proprio lui il principale bersaglio.
Abodi attacca
Che la partita sia più ampia, lo ha chiarito Andrea Abodi ieri pomeriggio: «Lasciando all'autorità giudiziaria il compito di svolgere il proprio lavoro e senza entrare nel merito dell'operato del designatore - ha scritto su X il ministro per lo Sport - l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza. Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal Coni, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze».
Lo spettro del commissariamento
Un avviso ai naviganti, nemmeno velato: Abodi ha sempre ritenuto il commissariamento della Figc la strada maestra dopo la terza mancata qualificazione ai Mondiali. Finora non ve n’erano i presupposti, lo statuto Coni lo prevede in tre casi: a) gravi irregolarità nella gestione o gravi violazioni nell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi; b) constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi; c) nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali. Le ultime notizie cambiano tutto: a prescindere dalle eventuali violazioni e responsabilità degli organi direttivi - quelle di Rocchi sono da dimostrare, come pure dei suoi ipotetici ma necessari concorrenti in frode, per ora ignoti - la gestione della vicenda ha sollevato perplessità. Ugo Taucer, capo della Procura Generale dello Sport, ha chiesto al responsabile della Procura della Figc Giuseppe Chinè una relazione immediata sull’archiviazione dell’esposto di Rocca (relativo solo a Udinese-Parma). Nel provvedimento, motivato con l’assenza di “fattispecie di rilievo disciplinare”, Chinè - che ieri ha chiesto gli atti alla Procura di Milano - faceva riferimento a una condivisione con la stessa Procura Generale dello Sport. Un potenziale pasticcio che potrebbe spedire nel dimenticatoio tutte le discussioni sulle elezioni federali del 22 giugno: a livello mediatico, peraltro, è innegabile che la vicenda indebolisca, seppur indirettamente, la candidatura di Giovanni Malagò, di cui è stato finora uno dei principali sponsor Beppe Marotta, anche se queste sono considerazioni politiche.