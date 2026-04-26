Clamoroso, il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Abodi vuole il commissario, i nomi

MILANO - La bomba a orologeria esplosa ieri non colpisce solo Gianluca Rocchi . L'ormai ex designatore saluta la presidenza dell’Aia: tra pochi giorni - il 28 aprile - il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni si pronuncerà sul ricorso di Antonio Zappi contro l’inibizione di 13 mesi comminata nei primi due gradi di giustizia sportiva. Se venisse confermata - bastano almeno due mesi - Z appi decadrebbe e si aprirebbe la corsa alla sua successione . Fino a ieri, Rocchi era il favorito. Adesso, a prescindere da come finirà una vicenda che per ora lo vede solo indagato, è fuori dai giochi. È per questo che, considerato il tempismo delle indiscrezioni, in un primo momento sembrava proprio lui il principale bersaglio.

Abodi attacca

Che la partita sia più ampia, lo ha chiarito Andrea Abodi ieri pomeriggio: «Lasciando all'autorità giudiziaria il compito di svolgere il proprio lavoro e senza entrare nel merito dell'operato del designatore - ha scritto su X il ministro per lo Sport - l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza. Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal Coni, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze».

Lo spettro del commissariamento

Un avviso ai naviganti, nemmeno velato: Abodi ha sempre ritenuto il commissariamento della Figc la strada maestra dopo la terza mancata qualificazione ai Mondiali. Finora non ve n’erano i presupposti, lo statuto Coni lo prevede in tre casi: a) gravi irregolarità nella gestione o gravi violazioni nell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi; b) constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi; c) nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali. Le ultime notizie cambiano tutto: a prescindere dalle eventuali violazioni e responsabilità degli organi direttivi - quelle di Rocchi sono da dimostrare, come pure dei suoi ipotetici ma necessari concorrenti in frode, per ora ignoti - la gestione della vicenda ha sollevato perplessità. Ugo Taucer, capo della Procura Generale dello Sport, ha chiesto al responsabile della Procura della Figc Giuseppe Chinè una relazione immediata sull’archiviazione dell’esposto di Rocca (relativo solo a Udinese-Parma). Nel provvedimento, motivato con l’assenza di “fattispecie di rilievo disciplinare”, Chinè - che ieri ha chiesto gli atti alla Procura di Milano - faceva riferimento a una condivisione con la stessa Procura Generale dello Sport. Un potenziale pasticcio che potrebbe spedire nel dimenticatoio tutte le discussioni sulle elezioni federali del 22 giugno: a livello mediatico, peraltro, è innegabile che la vicenda indebolisca, seppur indirettamente, la candidatura di Giovanni Malagò, di cui è stato finora uno dei principali sponsor Beppe Marotta, anche se queste sono considerazioni politiche.