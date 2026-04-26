Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Altro round salvezza per la Fiorentina, che dopo il pareggio di Lecce torna in campo al Franchi per contendere al Sassuolo la 34ª giornata di campionato (all'andata al Mapei finì 3-1 per i padroni di casa). Un appuntamento che mette in palio per la Viola 3 punti fondamentali sui 15 disponibili per risolvere definitivamente un'annata infernale che non ha mai concesso tregua agli uomini di Paolo Vanoli e ai tifosi. La classifica riporta ora 8 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, con la Cremonese che è uscita sconfitta dal Maradona e i salentini che non sono andati oltre lo 0-0 del Bentegodi: delle altre concorrenti nella corsa salvezza, il Pisa è andato ko a Parma e il Cagliari riceverà l'Atalanta lunedì 27. Dall'altra parte del campo c'è ora il Sassuolo, che alla classifica non ha invece molto da chiedere se non il dovere di onorare il campionato, con Fabio Grosso che può inoltre sfruttare gli ultimi appuntamenti per rifarsi il look alla luce delle indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero proprio al Viola Park dalla prossima stagione. La giornata successiva, Fiorentina e Sassuolo saranno impegnate rispettivamente contro Roma all'Olimpico (04/05) e Milan al Mapei (03/05).