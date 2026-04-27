Cagliari-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Vincere a Cagliari per poter dimenticare la sconfitta contro la Lazio e rimanere agganciati all'Europa. L'Atalanta tornerà in campo alle 18.30 nella 34esima giornata di Serie A per rispondere a Roma e Como: "Il ko con la Lazio? Questa è una squadra che ha sempre reagito alle sconfitte - ha dichiarato Raffaele Palladino in conferenza stampa -, il giorno dopo è stata dura accettarla, soprattutto nel modo in cui è arrivata, ci sono voluti un paio di giorni per metabolizzarla, ma i ragazzi sono sempre stati bravi a reagire. Ci aspettiamo una partita con tante insidie, è vero che non sta attraversando un buon periodo ma è allenata da un ottimo allenatore come Pisacane, lo conosco bene. Troveremo uno stadio infuocato, è sempre difficile giocare lì, dobbiamo essere bravi a determinare noi questa partita, è tutto nella nostra testa".
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Dove vedere Cagliari-Atalanta: diretta tv e streaming
La partita tra Cagliari e Atalanta è in programma alle ore 18,30 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Cagliari-Atalanta, probabili formazioni
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Obert; Esposito, Gaetano; Borrelli. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sherri, Dossena, Raterink, Zappa, Folorunsho, Liteta, Sulemana, Belotti, Kilicsoy, Mendy, Trepy.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Pardel, Obric, Kolasinac, Ahanor, Hien, Pasalic, Musah, Bakker, Samardzic, Zalewski, Scamacca.
ARBITRO: Sacchi. ASSISTENTI: Vecchi-Moro. QUARTO UOMO: Di Marco. VAR: Marini. AVAR: Fabbri.