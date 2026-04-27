"Illusi dal Var. Dietro ci sono pressioni", "Ho sempre pensato...": il caos arbitri in diretta tv

Poche emozioni e nessun gol: il big match tra Milan e Juve si è chiuso con il risultato di 0-0. Un punto che va meglio ai rossoneri e tiene i bianconeri con tre punti di vantaggio su Como e Roma. Un piccolo cuscinetto da mantenere nelle ultime quattro giornate per tenersi stretto quel quarto posto importantissimo per l'economia futura del club. A Sky Club hanno analizzato la partita di San Siro e poi l'argomento è andato sul caos degli arbitri.

L'analisi di Milan-Juve

Costacurta dice la sua su Milan-Juve: "Mi aspettavo una partita più vivace, invece ha avuto un ritmo molto basso, blando. Le aspettative le avevo diverse". E Di Canio: "Ci ha provato più la Juve, poi il Milan ha avuto qualche situazione, però la Juve attraverso i movimenti ha un'identità un po' più visibile anche per l'intenzione. Andando soprattutto dalla parte di Conceicao che è quello più brillante in questo momento. Quello che nel primo dribbling riesce a saltare l'avversario e a metterla, a volte è leggero nella conclusione. Dall'altra parte Boga non c'era. Conceicao é quello che ha creato i presupposti coralmente, con il pezzo individuale, anche se poi c'è stata la traversa del Milan. Il Milan ha avuto un'occasione, anche potenziali, però nell'idea dell'economia della partita la Juve mi è sembrata quella un po' più qualitativa". De Grandis: "Ha provato a vincerla la Juve, non voleva perderla e ha tenuto tre punti di vantaggio da Como e Roma. Ha fatto una partita attenta, così come il Milan".

La prova di David

Marchegiani dice la sua su David: "Secondo me ha fatto tre o quattro sponde, specialmente nel primo tempo molto buone. Lo hanno trovato bene, ha dato velocità anche alle azioni in cui è stato coinvolto da parte della Juventus. A me piace un centravanti che sui cross arrivi prima del difensore. Lui ci ha provato una volta nel secondo tempo a tagliare sul primo palo, però lo trovano poco dentro l'area di rigore. Come atteggiamento, secondo me ha fatto una partita sufficiente anche come raccordo, nel primo tempo, ha fatto bene. Poi un centravanti che non tira in porta qualche deficit nella prestazione ce l'ha avuto".