Gianluca Rocchi prepara la sua difesa , i commissari scaldano i motori. L’ormai ex designatore, che si è auto-sospeso , è indagato dalla Procura di Milano in concorso - non si sa con chi - per frode sportiva. L’inchiesta parte dalla presunta “bussata” in sala Var durante Udinese-Parma del 1° marzo 2025 , archiviata dalla Procura Figc. Secondo il pm Maurizio Ascione , Rocchi, dopo una riunione segreta a San Siro, avrebbe inoltre designato un arbitro “gradito” all’Inter per Bologna-Inter del 20 aprile 2025 (Colombo) e “mascherato” la scelta di Doveri per Inter-Milan di Coppa Italia del 23 aprile 2025 per evitare che arbitrasse ancora i nerazzurri nel finale di campionato. Le altre gare nel mirino del pm sono Inter-Verona del 6 gennaio 2024 (gomitata di Bastoni a Duda non sanzionata, ma non è chiaro chi sia indagato e per cosa) e Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025 , per cui è indagato Andrea Gervasoni , anche lui auto-sospeso dalla Can. Quattro gare su cinque fanno riferimento alla scorsa stagione e, secondo l’agenzia Agi, che fa riferimento all’Eni (quindi indirettamente al governo) e ha anticipato le notizie, al vaglio ve ne sarebbero altre.

Interrogatori in Tribunale e strategia difensiva

Giovedì mattina, Rocchi sarà interrogato in Tribunale a Milano, ma il suo legale, l’avvocato Antonio D’Avirro, ha chiarito che non è stata ancora decisa la linea difensiva: «Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone ma non vengono indicate. Non ho mai visto che l’altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato». Rocchi potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere: «Stiamo valutando», ha chiosato il legale. Giovedì è atteso in Tribunale anche Gervasoni: «È un invito al buio, non capiamo nemmeno perché gli si contesti una partita di Serie B quando lui faceva il supervisore in A», ha detto l’avvocato Michele Ducci. Quanto a Inter-Verona, fu già ascoltato due anni fa l’Avar Rodolfo Di Vuolo: «Non ne abbiamo saputo più nulla, credo si vada verso l’archiviazione», ha commentato l’avvocato Simone Ciro Giordano.

Crisi AIA, possibili commissari e scenari futuri

Che Rocchi risponda o meno, il suo interrogatorio sarà preceduto da due eventi cruciali in questo caos. Oggi pomeriggio si riunirà il Comitato Nazionale Aia per decidere chi sarà il designatore delle ultime giornate di campionato, ruolo più che mai delicato: è circolato il nome di Matteo Trefoloni, che però è legato alla Fifa. Maurizio Ciampi, ex designatore di C e uno dei quattro componenti rimasti della Can, è sicuramente un’opzione. Alla fine la scelta potrebbe però cadere su Domenico Celi, ex arbitro barese oggi responsabile del settore tecnico arbitrale: pur non facendo parte della Can, ha partecipato a tutti i raduni e conosce bene il gruppo. Lo consiglierebbero ragioni di opportunità, considerato che Ciampi, suo malgrado, è parte nella vicenda che potrebbe dare la spallata definitiva all’Aia. Domani è infatti atteso il verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso di Antonio Zappi, presidente dell’assoarbitri, contro l’inibizione da 13 mesi comminata nei primi due gradi per le presunte pressioni sullo stesso Ciampi e su Alessandro Piazzi (ex designatore di D), per fare spazio a Daniele Orsato e Stefano Braschi. Se la sanzione sarà confermata (bastano due mesi e un giorno), Zappi decadrà e a quel punto la Figc commissarierebbe l’Aia. Gravina finora aveva evitato nel segno del garantismo - e forse se n’è pentito - ma può farlo anche da dimissionario, perché rientra negli atti indifferibili. Alla finestra, c’è la politica: il ministro Andrea Abodi ha sempre detto di ritenere necessario un commissario per la Figc. Se la tempesta dovesse allargarsi anziché smontarsi, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio - che ha più volte spiegato di non poter procedere in assenza dei requisiti e di non avere fretta di fronteggiare un ricorso al Tar -, rischierebbe di trovarsi tra l’incudine e il martello.