Un codice segreto in Sala Var per pilotare gli arbitraggi: il clamoroso retroscena, “come il Gioca Jouer”

Quando il VAR era stato spostato dai furgoncini fuori agli stadi alla sala Var di Lissone , si applaudiva a una scelta che doveva essere un’evoluzione, un coordinamento di massima trasparenza. Oggi emergono invece sinistre supposizioni di un "governo ombra" che pilotava le partite da remoto attraverso un linguaggio gestuale che imponeva a chi era ai monitor di intervenire o meno a seconda di quanto gli veniva comandato. Non solo le “ bussate " al vetro sotto indagine per alcune partite, ma un sistema ben più complesso che gli inquirenti stanno cercando di svelare. Secondo quanto ri vela Repubblica , la gestione delle gare avveniva attraverso un codice che velenosamente era stato definito il “Gioca Jouer” , una sorta di vocabolario muto che attribuisce a ciascun movimento un significato specifico: Il gesto della mano alzata? Significava «non intervenire» . Il pugno chiuso? «Intervieni» ; tutti modi di agire che andavano inevitabilmente ad influenzare coloro che presiedevano la Sala Var e, sostanzialmente ciò che è accaduto nel corso del match tra Udinese e Parma dello scorso anno - a marzo - con Rocchi che «in qualità di supervisore Var, in concorso con altre persone, durante lo svolgimento della partita» avrebbe condizionato l'addetto Var Daniele Paterna .

Var, Rocchi, l’inchiesta: cosa sappiamo

La conduzione di quel match fu fondamentalmente lineare, quantomeno fino all'intervento di Rocchi. Ripercorrendo video ed audio finiti sotto accusa, si evince come l'intenzione iniziale di Paterna fosse quella di non attribuire il calcio di rigore alla squadra di Runjaic. Improvvisamente però l'addetto al Var - indagato per falsa testimonianza - si gira di scatto e dal labiale si evince la frase: "È rigore?”, in quella che sembra in tutto e per tutto una domanda a una figura interna e superiore…Paterna comunicherà poi al direttore di gara Fabio Maresca di concedere il penalty all'Udinese. Ovviamente una procedura del genere viola ogni regolamento e getta inquietanti ombre sugli arbitraggi di Serie A e sulla loro abitudine consolidata e totalitaria di dare sempre ragione al VAR quando chiamati al monitor. Cosa che in altri campionati o anche in Italia, scendendo in Serie C, non avviene. L'unica opinione all'interno della Sala Var deve essere quella degli addetti alla valutazione degli episodi dubbi nel corso del match, i quali non dovrebbero subire alcun tipo d'influenza da voci esterne.

Minelli: "Bussate in sala Var? Si sapeva che..."

La procura di Milano avrebbe acquisito gli ultimi due anni di audio e i video della control room del calcio italiano al fine di approfondire una questione che al momento è tutt'altro che risolta. «Le “bussate” in sala Var? Nell’ambiente se ne parlava e si sapeva che il protocollo non lo permetteva» afferma l'ex arbitro Daniele Minelli, testimone di una situazione "nauseante" e ben lontana dai valori positivi del calcio. «Da quando a Rocchi e i suoi vice non si sono più presentati a Lissone perché la federazione ha imposto la presenza della procura federale all’interno della Sala Var dopo la denuncia di Rocca, gli errori degli arbitri si sono moltiplicati in modo devastante» ha poi continuato l'ex fischietto azzurro, rendendo nota una situazione davvero surreale. E che spiegherebbe molte cose.