Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

“Rocchi si sente vittima di ingiustizia, è infastidito da una cosa”: parla il legale

L'avvocato del designatore degli arbitri spiega il punto di vista del suo assistito. E sulla possibilità di una nuova Calciopoli...
2 min
Rocchicalciopoliavvocato

Parla il legale di Gianluca Rocchi. L'avvocato Antonio D'Avirro è intervenuto nelle scorse ore a Mediaset, durante l'ultima puntata di 'Pressing'. Ovviamente al centro del dibattito l'indagine in corso che riguarda il responsabile della Can, che nelle scorse si è autosospeso dal suo incarico e che è stato convocato per l'interrogazione il prossimo 30 aprile negli uffici della Procura di Milano.

Rocchi, parla l'avvocato D'Avirro

Così l'avvocato D'Avirro in merito all'aviso di garanzia ricevuto dall'ex designatore degli arbitri: "L'ho incontrato, è demoralizzato perché si ritiene vittima di un'ingiustizia. Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave".

E ancora: "Non so se tornerà, sapremo difenderci bene. Stiamo valutando quali iniziative difensive prendere verso giovedì (in merito alla convocazione di giovedì, ndr). Calciopoli? Questa è un'altra cosa, qui si parla di due-tre persone coinvolte mentre allora erano centinaia di persone e una decina di club. Nella contestazione si fa riferimento ad altre persone, chi siano non lo sappiamo: è un reato plurisoggettivo mentre nell'avviso di garanzia è menzionato solo Rocchi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS