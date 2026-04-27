Lazio-Udinese, pirotecnico 3-3: 4 gol negli ultimi 10' più recupero, Maldini salva Sarri in extremis

ROMA - Allo stadio Olimpico di Roma termina con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Lazio e Udinese. Dopo il vantaggio ospite firmato Ehizibue al 18' e il bellissimo pareggio firmato dall'ex Juve Pellegrini al 50', è negli ultimi dieci minuti che il match si accende: Sarri va avanti grazie a Pedro all'80' , i friulani di Runjaic controrimontano con la doppietta di Atta all'86' e al 93' quindi, dopo il palo colpito da Romagnoli, Daniel Maldini regala il pari ai suoi al 96' . Cambia poco per la classifica, con la formazione capitolina che resta ottava a quota 48 punti, 4 in più dei rivali odierni.

La cronaca

Avvio di match molto equilibrato con qualche strappo da una parte e dall'altra. Noslin prova a creare scompiglio nella retroguardia bianconera, mentre Ekkelenkamp scalda i guantoni di Motta al 13'. Pochi minuti più tardi arriva il vantaggio ospite (17') con un potente destro di Ehizibue che sorprende un non attentissimo Motta. L'Udinese fa la partita e si rende pericolosa prima con Piotrowski e poi con Zaniolo, praticamente mai fermato dalla difesa della Lazio nei 45 minuti iniziali. In apertura di secondo tempo la Lazio rimette tutto in equilibrio con le palle inattive. Dopo un calcio d'angolo battuto da Taylor, il pallone carambola al limite dell'area e finisce nel raggio d'azione di Luca Pellegrini, che con un grande sinistro in controbalzo batte Okoye per l'1-1 al 50'. Nonostante il gol del pareggio e gli ingressi di Pedro e Dele-Bashiru, i padroni di casa non riescono a fare gioco e lasciano l'iniziativa all'Udinese. In ripartenza la Lazio sfiora il sorpasso: Isaksen scappa via sulla destra, salta Solet e calcia a giro trovando la risposta in spaccata di Okoye, che devia la conclusione del danese sulla traversa. All'80' la squadra di Sarri mette la freccia: Basic si avventa su un pallone vagante e serve al limite dell'area Pedro, che con uno splendido destro a giro buca un incolpevole Okoye. Nel momento migliore della Lazio, l'Udinese ritorna in carreggiata: Solet svetta in area su cross di Zaniolo, Motta respinge e in tap-in Atta ribadisce in rete per il 2-2 all'86'. Allo scadere arriva la clamorosa controrimonta degli ospiti: angolo di Zaniolo, pallone che finisce sui piedi di Atta, che calcia a giro dai 15 metri e batte per la terza volta Motta al 93'. All'Olimpico le emozioni non finiscono e l'undici di Sarri riacciuffa l'Udinese con il gol di Maldini al 96'.