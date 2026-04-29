Zappi condannato. E Rocchi combinava solo con i colleghi?

Aia và verso il commissariamento. Zappi condannato

Insomma, si continua a parlare di arbitri e della situazione caotica nel loro mondo. Perché, se a Milano l’inchiesta della Procura, per ora, non esce dal perimetro del centro di Lissone, a Roma viene definitivamente condannato Antonio Zappi, il presidente dell’Associazioni Italiana Arbitri, che ha visto respingere il suo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, la Cassazione della giustizia sportiva. Con quella condanna è costretto a lasciare la posizione di presidente, ora vacante. E questo apre lo scenario di un commissariamento della stessa Aia. Scenario curioso, perché dovrebbe deciderlo e attuarlo la Figc, che ha un presidente dimissionario e sta difendendosi, a sua volta, dall’ipotesi di commissariamento. Quindi: sì, molto probabilmente l’Aia verrà commissariata, ma con calma e cautela perché non sia come abbassare il ponte levatoio al commissariamento della Figc stessa. Atto per il quale, comunque, continuano a non esserci i presupposti.