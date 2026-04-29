Zappi condannato. E Rocchi combinava solo con i colleghi?

Per ora bisogna chiamarla arbitropoli. Dalla Procura di Milano non escono nomi di dirigenti o club, anzi arrivano delle dritte che vanno nel senso contrario. E, addirittura, emerge che il famigerato incontro segreto di San Siro, nel quale Gianluca Rocchi avrebbe combinato gli arbitraggi graditi all’Inter, si sarebbe tenuto con persone che farebbero sempre parte del mondo arbitrale. Sarebbe la fine dell’inchiesta perché la fattispecie non avrebbe alcuna rilevanza penale, al netto di quello che si sarebbero detto in questa sorta di “riunione fra colleghi”. Invece, il reato di frode sportiva, per il quale Rocchi è indagato (da quanto risulta dall’avviso di garanzia), presuppone l’esistenza di un favoreggiatore e un favoreggiato. Quindi: o quell’ipotesi avanzata nell’avviso di garanzia è completamente sballata oppure c’è ancora qualcosa da chiarire sull’identità dei partecipanti alla riunione.
Rocchi ha deciso: non si presenterà in Procura
Lo potrebbe chiarire proprio Rocchi, se si presentasse domani in Procura per rispondere alle domande del pm Ascione. Ma ha deciso (e annunciato tramite il proprio legale) che non si presenterà. E questo potrebbe, in qualche modo, bloccare il lavoro di Ascione che punta a trovare riscontri, attraverso audizioni (appunto) e altre analisi tecniche, così che il quadro potrebbe anche allargarsi. Domani, invece, in Procura andrà solo Andrea Gervasoni, l’ormai ex supervisore Var, che però risponderà solo ed esclusivamente sul caso per il quale è indagato, ovvero Salernitana-Modena per un rigore dato agli emiliani poi revocato su intervento della sala Var, forse proprio su suggerimento di Gervasoni. Insomma, alla fine, sia Rocchi che Gervasoni, pur con strade differenti, arrivano allo stesso punto: non aiutare l’indagine di Ascione, fornendo eventuali elementi dei quali il pm non trova riscontri.
Aia và verso il commissariamento. Zappi condannato
Insomma, si continua a parlare di arbitri e della situazione caotica nel loro mondo. Perché, se a Milano l’inchiesta della Procura, per ora, non esce dal perimetro del centro di Lissone, a Roma viene definitivamente condannato Antonio Zappi, il presidente dell’Associazioni Italiana Arbitri, che ha visto respingere il suo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, la Cassazione della giustizia sportiva. Con quella condanna è costretto a lasciare la posizione di presidente, ora vacante. E questo apre lo scenario di un commissariamento della stessa Aia. Scenario curioso, perché dovrebbe deciderlo e attuarlo la Figc, che ha un presidente dimissionario e sta difendendosi, a sua volta, dall’ipotesi di commissariamento. Quindi: sì, molto probabilmente l’Aia verrà commissariata, ma con calma e cautela perché non sia come abbassare il ponte levatoio al commissariamento della Figc stessa. Atto per il quale, comunque, continuano a non esserci i presupposti.
Aia, la riforma professionistica degli arbitri resta un sogno
Per l’Aia, invece sì. E quindi gli arbitri italiani, in questo momento, si trovano con il presidente condannato che lascia il posto, il designatore e il supervisore Var autosospesi. Un bel pasticcio, che l’inchiesta di Milano ha fatto deflagrare, ma che covava da tempo. Le lotte (in certi casi le faide) interne al mondo dei fischietti striscianti da tempo, hanno iniziato a emergere da quando Zappi è andato in rotta di collisione con Gravina e Rocchi sull’idea di una riforma arbitrale con la creazione di una società di arbitri professionisti (sull’esempio della Pgmol inglese), staccandosi dall’Aia. Un piano riprogettato più volte, ma sempre osteggiato da Zappi, che nel frattempo è finito nei guai con la giustizia sportiva per aver fatto pressione sugli ex responsabili della Can C e della Can D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, perché rassegnassero le dimissioni dai rispettivi incarichi. Insomma, l’oppositore alla Pgmol italiana è caduto, ma la riforma professionistica degli arbitri resta un sogno.
Frode sportiva o seconda Calciopoli?
È dunque di questo che stiamo parlando affrontando l’inchiesta di Milano? Una lotta intestina agli arbitri che si consuma con denunce e spiate? In questo caso sarebbe difficile pensare a una seconda Calciopoli, ma resta il mistero della frode sportiva che sta alla base dell’indagine. Finché non si risolve quello, si resta in bilico. Nel frattempo è interessante leggere fra le righe delle dichiarazioni di Zappi l’intenzione di andare oltre i tre gradi di giudizio sportivi e approdare alla giustizia ordinaria. E quando fa riferimento a procedimenti «risarcitori», intende il Tar che potrebbe riconoscergli, nel caso dimostrasse il danno, un risarcimento. Ma certe allusioni di Zappi lasciano pure intendere che potrebbe sfruttare anche l’imminente sentenza della Corte Europea sulla possibilità di farsi giudicare da un tribunale ordinario, caso previsto quando la condanna ha conseguenze gravi sulla propria vita professionale.
Per ora bisogna chiamarla arbitropoli. Dalla Procura di Milano non escono nomi di dirigenti o club, anzi arrivano delle dritte che vanno nel senso contrario. E, addirittura, emerge che il famigerato incontro segreto di San Siro, nel quale Gianluca Rocchi avrebbe combinato gli arbitraggi graditi all’Inter, si sarebbe tenuto con persone che farebbero sempre parte del mondo arbitrale. Sarebbe la fine dell’inchiesta perché la fattispecie non avrebbe alcuna rilevanza penale, al netto di quello che si sarebbero detto in questa sorta di “riunione fra colleghi”. Invece, il reato di frode sportiva, per il quale Rocchi è indagato (da quanto risulta dall’avviso di garanzia), presuppone l’esistenza di un favoreggiatore e un favoreggiato. Quindi: o quell’ipotesi avanzata nell’avviso di garanzia è completamente sballata oppure c’è ancora qualcosa da chiarire sull’identità dei partecipanti alla riunione.
Rocchi ha deciso: non si presenterà in Procura
Lo potrebbe chiarire proprio Rocchi, se si presentasse domani in Procura per rispondere alle domande del pm Ascione. Ma ha deciso (e annunciato tramite il proprio legale) che non si presenterà. E questo potrebbe, in qualche modo, bloccare il lavoro di Ascione che punta a trovare riscontri, attraverso audizioni (appunto) e altre analisi tecniche, così che il quadro potrebbe anche allargarsi. Domani, invece, in Procura andrà solo Andrea Gervasoni, l’ormai ex supervisore Var, che però risponderà solo ed esclusivamente sul caso per il quale è indagato, ovvero Salernitana-Modena per un rigore dato agli emiliani poi revocato su intervento della sala Var, forse proprio su suggerimento di Gervasoni. Insomma, alla fine, sia Rocchi che Gervasoni, pur con strade differenti, arrivano allo stesso punto: non aiutare l’indagine di Ascione, fornendo eventuali elementi dei quali il pm non trova riscontri.