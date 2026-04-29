“Ci sono squadre che vanno da Rocchi a dire quest’arbitro non lo voglio”: quando Mourinho denunciava

"Non abbiamo la forza che hanno altre società di dire 'questo arbitro non lo vogliamo', ci sono squadre che lo fanno. Lo sappiamo tutti". Parole durissime quelle dette da Josè Mourinho a inizio maggio 2023 , e che al giorno d'oggi ritornano a dir poco attuali . Dopo lo scandalo arbitri che ha portato all'autosospensione del designatore arbitrale Rocchi ( che ha evitato l'interrogatorio ), infatti, quanto detto dallo Special One dopo il pareggio per 1-1 contro il Monza assume un tono ancor più inquietante : "Di solito quando si parla di arbitro, è quando l'arbitro ha un'influenza diretta sul risultato. Ha fatto un errore enorme, di solito si parla così dell'arbitro. Non è questo il caso. Magari sbaglio e riguardando la partita in aereo avrò un'opinione diversa, ma in questo momento non penso che l'arbitro abbia avuto nessun tipo di influenza nel risultato, però Chiffi è il peggior arbitro che abbia mai trovato nella mia vita ".

Il durissimo attacco di Mourinho

"È dura giocare con lui: tecnicamente orribile, empatia zero, comunicazione zero, sensibilità zero - ha continuato -. Un doppio giallo a un ragazzo al minuto 96, un ragazzo che scivola, che è morto e cade scoordinato. Al minuto 96 la partita è finita, andiamo a casa ragazzo. L'arbitro doveva dare un rosso, va a casa frustrato perché non lo ha potuto dare a me perché non gli ho dato l'opportunità di farlo. Sabato giochiamo contro una super squadra, noi siamo in difficoltà e ho pensato che non potevo non esserci. Sono andato via, perché non l'ho voluto vedere". Nella giornata successiva, infatti, la Roma avrebbe dovuto giocare con l'Inter, e Mourinho ha preferito smettere di protestare pur di non ricevere un cartellino rosso ed essere costretto a saltare l'importante incontro.

"Per favore Rocchi, questo qua basta"

Ma secondo l'allenatore portoghese, il problema, già al tempo, era più grande: "Magari il club non sarà contento con me, ma mi prendo questo rischio: non abbiamo la forza che hanno altre società di dire 'questo arbitro non lo vogliamo', ci sono squadre che lo fanno. Lo sappiamo tutti. Ci sono squadre che dicono 'io questo non lo voglio'. Noi non abbiamo la forza. Io non ho parlato dell'arbitro prima della partita, non lo faccio mai, perché voglio che l'arbitro sia isolato prima della partita, però la Roma non ha la forza. E qualche voglia sembra non abbia la voglia di avere forza. Io lo dico senza problemi: per favore signor Rocchi, questo qua basta. Manda un altro, questo qua basta". Mourinho, quindi, già diversi anni fa, aveva detto quello che ora l'inchiesta della Procura di Milano sta cercando di confermare: alcune squadre influenzavano il designatore Rocchi per avere arbitri graditi.