"Aia stuprata da mestieranti della poltrona": la lettera shock dell'ex arbitro torna virale

Il 7 marzo 2024 Eugenio Abbattista presentava le proprie dimissioni dall'AIA denunciando un sistema poco chiaro. All'epoca aveva 41 anni e una grande esperienza: 11 anni nella Commissione arbitri nazionale (Can) e 24 anni di arbitraggio. Attraverso una lettera pubblicata dal Corriere del Mezzogiorno, all'epoca, raccontava: "Scendere da un treno in corsa è rischioso. Scendere da un treno impantanato, nel puzzo del pregiudizio, del vittimismo, dell’ingrata non memoria storica è la scelta più sensata che potessi fare. Lo faccio come ho fatto per il terreno di gioco, ringraziando per il dono e l’opportunità. Ora la mia priorità è difendere la mia immagine professionale e manageriale, la mia famiglia e dare un insegnamento ai miei figli, che se hai la coscienza pulita sei sempre libero delle tue azioni e deliberazioni. Non è una protesta la mia, tutt’altro. È una necessità esclusivamente personale e di amor proprio. Le mie dimissioni dall’AIA appena rassegnate, ahimè nell’associazione attuale stuprata da mestieranti della poltrona e del voto, servono quelle per essere veramente liberi di essere se stessi ed esprimersi. Non avrò bisogno di felpa e cappuccio e faccia annerita per parlare come ha pensato di fare qualcun altro".