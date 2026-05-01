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Pisa e Verona retrocessi, il Lecce vince e spera: primi verdetti in Serie A

In Toscana i pugliesi si impongono 2-1, salgono a +4 sul terzultimo posto della Cremonese e condannano alla Serie B matematica sia i diretti avversari che gli scaligeri
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Pisa e Verona retrocessi, il Lecce vince e spera: primi verdetti in Serie A© ANSA
Il Pisa saluta la Serie A insieme al Verona, Di Francesco e il Lecce continuano a credere nella salvezza: l'anticipo del 1° maggio del massimo campionato consegna il primo verdetto, la retrocessione matematica dei neopromossi toscani. All'Arena Garibaldi finisce 2-1 per gli ospiti, succede tutto nella ripresa: Leris pareggia il vantaggio di Banda, poi il primo gol in stagione di Cheddira consegna i tre punti ai pugliesi che salgono a +4 sul terzultimo posto occupato dalla Cremonese che ovviamente deve ancora giocare. Spacciata anche l'Hellas, con questa vittoria il Lecce diventa irraggiungibile anche infilando un'improbabile serie di vittorie: la partita contro la Juventus perde di importanza come classifica, non come prestigio. "I ragazzi sono stati bravi a lasciarsi andare nella ripresa dopo un primo tempo molto contratto", ha dichiarato Di Francesco a fine partita, "si è sbloccato Cheddira che per noi è fondamentale, prendere questi punti è stato importante, può pesare per la Cremonese giocare sapendo che deve solo vincere". 

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