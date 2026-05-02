Udinese-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

UDINE - Terzultimo appuntamento della stagione per Udinese e Torino, già matematicamente salve, ma desiderose di chiudere la meglio l'annata. Al Bluenergy Stadium, Runjaic e D'Aversa arrivano dopo i pareggi collezionati nell'ultimo turno: i friulani con il rocambolesco 3-3 dell'Olimpico contro la Lazio; i granata dal 2-2 casalingo che ha rimandato la festa Scudetto dell'Inter. In Friuli ci saranno in palio i punti per provare a raggiungere il lato destro della classifica, obiettivo minimo per la due compagini.