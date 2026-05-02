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Udinese-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Al Bluenergy Stadium si affrontano le formazioni di Runjaic e D'Aversa nel quartultimo appuntamento di campionato
2 min
UdineseTorino

UDINE - Terzultimo appuntamento della stagione per Udinese e Torino, già matematicamente salve, ma desiderose di chiudere la meglio l'annata. Al Bluenergy Stadium, Runjaic e D'Aversa arrivano dopo i pareggi collezionati nell'ultimo turno: i friulani con il rocambolesco 3-3 dell'Olimpico contro la Lazio; i granata dal 2-2 casalingo che ha rimandato la festa Scudetto dell'Inter. In Friuli ci saranno in palio i punti per provare a raggiungere il lato destro della classifica, obiettivo minimo per la due compagini.

Dove vedere Udinese-Torino: diretta tv e streaming

La partita tra Udinese e Torino è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. 

Udinese-Torino, probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Zarraga, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. All. Runjaic. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Mlacic, Arizala, Ekkelenkamp, Kalstrom, Camara, Buksa, Bayo. Indisponibili: Bertola, Davis, Piotrowski, Zanoli, Zemura. Squalificati: -. Diffidati: Ehizibue, Kabasele, Kamara, Kristensen.

TORINO (3-4-1-2): Paleari, Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simoene, Njie. All. D'Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Biraghi, Prati, Ilic, Casadei, Tameze, Kulenovic. Indisponibili: Aboukhlal, Adams, Anjorin, Ismajili, Pedersen, Zapata. Squalificati: -. Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan.

Arbitro: Mucera di Palermo. Assistenti: Cecconi-Moro. IV Uomo: Zanotti. Var: Maggioni. Avar: Dionisi.


 

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