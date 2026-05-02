Toro, altro flop: i granata affondano 2-0, basta una buona Udinese

Udinese-Torino, la partita

Dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo di Alex Zanardi la partita inizia ed è un inizio scoppiettante: dopo 4' Okoye si supera su Simeone (poteva fare meglio) e poi al 10' è Coco a salvare all'ultimo la conclusione da dentro l'area di Kabasele. Al 22' si sblocca l'incontro nel segno di Zaniolo (tap-in dopo palo clamoroso a porta vuota di Buksa) ma il gol viene annullato dopo revisione Var: l'ex Roma è in netto fuorigioco dopo il recupero e passaggio del compagno di squadra polacco. Coco si conferma il migliore in campo per i granata con un altro decisivo salvataggio al 30' su botta sicura di Zaniolo. Si gioca in una sola porta e all'ultimo minuto del primo tempo (46') arriva il gol dei padroni: Solet imbuca sulla sinistra Ekkelenkamp, palla in mezzo, Paleari superato, Obrador non è perfetto ed Ehizibue è lesto nel mandare in porta la palla.

Si rientra in campo ed ecco il radodppio dell'Udinese: calcio d'angolo di Miller, stacco perfetto ed incornata vincente di Kristensen per il 2-0 al 50'. Udinese vicino al tris al 63' con Zaniolo che serve una palla perfetta nell'area ad Ekkelenkamp che però la passa a Paleari. Il Torino non abbozza una reazione con Okoye che, dopo la super parata ad inizio partita, non è più stato chiamato in causa se non all'86' su un cross di Marianucci.