Berardi-Laurienté, il Sassuolo affonda il Milan: la Juve di Spalletti può agganciare Allegri

Al Mapei Stadium il Sassuolo ha battuto il Milan col punteggio di 2-0, costringendo così i rossoneri a fallire l'aggancio al Napoli secondo in classifica. Ora ne può però approfittare la Juventus che, con una vittoria sul Verona, raggiungerebbe proprio i rossoneri in terza posizione. Pronti, via e la formazione di Fabio Grosso è già avanti dopo cinque minuti con il sinistro di Berardi che beffa Maignan. A complicare ulteriormente le cose alla squadra di Allegri ci ha pensato Tomori che si fa cacciare da Maresca al minuto 24 per doppia ammonizione. A chiudere la gara è arrivato in apertura di ripresa il gol firmato da Laurientè che coglie sorpreso Maignan sul suo palo. La formazione di Fabio Grosso sale così in classifica al nono posto a quota 49 punti.

Sassuolo-Milan 2-0, la cronaca

Il Sassuolo sblocca il parziale con il pallone perso nella propria trequarti da Jashari e girato da Thorstvedt a Laurientè, così per Berardi che col mancino a giro batte Maignan. Milan subito colpito e che poco dopo rischia di subire anche il raddoppio, sulla fuga di Nzola che impegna Maignan in tuffo. Prova a rispondere la squadra di Allegri, con il disimpegno sbagliato dal Sassuolo e Leao che dal limite dell'area calcia col mancino mancando di poco la porta di Turati. Al 24' arriva però l'episodio che favorisce il Sassuolo, con Tomori che da ammonito fa fallo su Laurientè costringendo Maresca a estrarre il secondo giallo all'indirizzo dell'inglese che lascia in dieci il Milan. Svolta della gara, che il Sassuolo gestisce bene lungo tutto il primo tempo, al contrario dei rossoneri, impacciati e con poche soluzioni offensive. Nella ripresa è ancora il Sassuolo ad approcciare meglio, siglando il raddoppio al 47', grazie allo scambio tra Thorstvedt e Laurientè che porta il francese al tiro potente sul quale non può nulla Maignan. Allegri prova così a stravolgere il suo undici, con gli ingressi di Loftus-Cheek, Pulisic a Gimenez a dare una nuova impronta offensiva. Il ritmo della gara resta però basso e questo favorisce gli emiliani, che vincendo consolidano così la loro posizione nella parte sinistra della classifica.

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