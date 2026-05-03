Juve, così la Champions se ne va: 1-1 in casa con il Verona già retrocesso, Vlahovic evita il disastro

Traversa Bremer, Di Gregorio prende gol sul suo palo

L'unica notizia buona, il ritorno al gol di Vlahovic, svanisce nel pantano di una prestazione inguardabile: la Juventus butta via un match point Champions solo da spingere in porta, pareggiando in casa contro un Verona già retrocesso e senza alcun tipo di velleità se non quella di capitalizzare l'unica occasione neanche costruita ma regalata da una disastrosa combinazione Bremer-Di Gregorio. E così il quarto posto resta in bilico, con un Lecce-Fiorentina-Torino finale da brividi: questa vittoria mancata potrebbe pesare come un macigno sulla corsa all'Europa delle stelle. Nella pochezza offensiva bianconera, con un Yildiz lontano dalla forma e un David al solito evanescente e il solo Conceicao a brillare, alla fine la rete era arrivata comunque grazie a un redivivo Vlahovic, a segno addirittura su punizione - era dai tempi di Ronaldo che non si vedeva un gol da calcio piazzato - ma è servito solo a pareggiare la rete di Bowie impostata dal centrale brasiliano e rifinita da un Di Gregorio tornato ad essere anello debolissimo della squadra.

Il Verona non ha più nulla da chiedere al campionato se non evitare di arrivare ultimo: la vittoria del Lecce a Pisa nell'anticipo ha sancito la retrocessione sia dei toscani che dei veneti. La Juve comanda e attacca, primo giallo a Gagliardini per un'entrataccia su David, Kelly di testa impegna Montipò per la prima volta. Ci prova anche Locatelli dalla distanza, senza andare troppo lontano dalla porta, poi al quarto d'ora prima vera occasionissima, accesa da Yildiz in velocità, la palla finisce a Conceicao che al volo spara il sinistro sul primo palo, Montipò in due tempi. Tocca a David poi avere sul destro la palla del vantaggio ma il diagonale viene respinto dalla scivolata disperata di Edmundsson, è un assedio con Bremer di testa a scavalcare il portiere e a centrare la traversa e Locatelli in girata al volo deviata.