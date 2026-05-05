Inchiesta arbitri, tocca a Butti! Per 11 anni all'Inter, gestiva le sale Var: i rapporti con Rocchi

L’inchiesta sul sistema arbitrale italiano continua ad allargarsi e a scuotere i vertici del calcio nazionale. Dopo i primi interrogatori e gli avvisi di garanzia che hanno già coinvolto figure di primo piano, la Procura di Milano prosegue nel lavoro di raccolta elementi. E, secondo quanto riportato da La Repubblica, tra i nomi che saranno essere ascoltati nei prossimi giorni ci sarebbe anche quello di Andrea Butti , attuale responsabile delle competizioni della Serie A con un passato all'Inter.

Il caso arbitri e i nuovi interrogatori

Il fascicolo coordinato dal pubblico ministero Maurizio Ascione starebbe entrando in una seconda fase, con l’obiettivo di verificare e rafforzare quanto emerso nel corso delle indagini. Dopo il coinvolgimento dell’ex designatore Gianluca Rocchi (che non ha risposto presente all'interrogatorio) e del supervisore Var Andrea Gervasoni (qui l'interrogatorio), altri protagonisti del sistema arbitrale e delle sue relazioni operative sarebbero destinati a essere ascoltati. L’obiettivo è di fare luce sui meccanismi di gestione e sulle eventuali criticità del sistema.

E a tal proposito Andrea Butti sarà il prossimo esponente di questo mondo ad essere convocato dal pm: una figura importante per lo svolgimento del campionato di Serie A e che spesso viene indirettamente criticata, come è successo con Sarri nelle ultime ore, causa derby. Ma andiamo per gradi.