Cagliari-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Si scrive Cagliari-Udinese, ma si legge antipasto di calciomercato. La sfida di oggi pomeriggio all’Unipol Domus, infatti, mette in vetrina parecchi elementi destinati a infiammare la sessione estiva di trattative. Ma per Pisacane e Runjaic non c'è tempo di pensare alla prossima stagione, prima bisogna chiudere l'annata 25/26 con i rispettivi obiettivi da raggiungere: la squadra sarda ha bisogno di un punto per la matematica salvezza mentre i friulani sperano di chiudere tra le prime dieci del campionato e nel famoso lato sinistro della classifica.