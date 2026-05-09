Cagliari-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Si scrive Cagliari-Udinese, ma si legge antipasto di calciomercato. La sfida di oggi pomeriggio all’Unipol Domus, infatti, mette in vetrina parecchi elementi destinati a infiammare la sessione estiva di trattative. Ma per Pisacane e Runjaic non c'è tempo di pensare alla prossima stagione, prima bisogna chiudere l'annata 25/26 con i rispettivi obiettivi da raggiungere: la squadra sarda ha bisogno di un punto per la matematica salvezza mentre i friulani sperano di chiudere tra le prime dieci del campionato e nel famoso lato sinistro della classifica.
Cagliari-Udinese: diretta tv e streaming
Cagliari-Udinese, anticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 all'Unipol Domus sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn e su Sky Zona Dazn (214).
Le probabili di Cagliari-Udinese
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile, Ze Pedro, Mina, Rodirguez, Obert; Palestra, Adopo, Deiola; Gaetano, Folorunsho; S.Esposito. All. Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sherri, Dossena, Raterink, Zappa, Albarracin, Malfitano, Sulemana, Belotti, Kilicsoy, Mendy, Trepy. Indisponibili: Borrelli, Felici, Idrissi, Liteta, Mazzitelli, Pavoletti. Squalificati: -. Diffidati: Adopo, Borrelli, Gaetano, Ze Pedro.
UDINESE (3-5-2): Okoye, Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Bertola, Arizala, Miller, Zarraga, Camara, Zemura, Gueye, Bayo, Davis. Indisponibili: Ekkelenkamp, Zanoli. Squalificati: Kabasele. Diffidati: Ehizibue, Kamara, Kristensen
Arbitro: Dionisi de L'Aquila. Assistenti: Scatragli-Trinchieri. IV Uomo: Turrini. Var: Di Paolo. Avar: Cosso.