Inter mai sazia: tris alla Lazio in 10. Chivu avvisa Sarri per la finale di Coppa Italia

Primo successo da campioni d'Italia per l'Inter, che supera la Lazio all'OIimpico con il finale di 3-0 aggiudicandosi la 36ª giornata di campionato: decidono l'incontro Lautaro (6'), Sucic (39') e Mkhitaryan (75'). Un risultato che dice molto sulla prossima sfida in agenda, che vedrà i nerazzurri tornare in campo a Roma per contendere ai biancocelesti la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13, quando le due formazioni si ritroveranno all'ultimo atto del torneo per la seconda volta dopo la finale del 2000 vinta dagli 11 di Eriksson (quando ancora si disputava nei due round di andata e ritorno). A seguire, gli uomini di Chivu riceveranno il Verona, mentre la formazione di Sarri sarà impegnata nel derby capitolino: entrambi gli appuntamenti previsti per domenica 17.