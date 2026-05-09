Inter mai sazia: tris alla Lazio in 10. Chivu avvisa Sarri per la finale di Coppa Italia

Primo successo da campioni d'Italia per l'Inter, che supera la Lazio all'OIimpico con il finale di 3-0 aggiudicandosi la 36ª giornata di campionato: decidono l'incontro Lautaro (6'), Sucic (39') e Mkhitaryan (75'). Un risultato che dice molto sulla prossima sfida in agenda, che vedrà i nerazzurri tornare in campo a Roma per contendere ai biancocelesti la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13, quando le due formazioni si ritroveranno all'ultimo atto del torneo per la seconda volta dopo la finale del 2000 vinta dagli 11 di Eriksson (quando ancora si disputava nei due round di andata e ritorno). A seguire, gli uomini di Chivu riceveranno il Verona, mentre la formazione di Sarri sarà impegnata nel derby capitolino: entrambi gli appuntamenti previsti per domenica 17.
Lazio-Inter: il racconto della partita
Partono forte i neo campioni d'Italia che sbloccano le marcature alla prima occasione con Lautaro che al 6' calcia al volo indisturbato e batte Motta. Non passa molto che Thuram sapaventa ancora i padroni di casa sulla respinta del portiere sulla conclusione di Diouf. I biancocelesti restano passivi e faticano a entrare nel match. Poi, Sucic trova ancora una volta la porta da fuori area firmando il raddoppio al 39'. Nella ripresa, Bisseck si fionda su una palla persa ma non riesce a superare Motta.
Al 58', Romagnoli rimedia il giallo per il duro intervento su Bonny: ammonizione poi convertita in rosso dopo revisione al Var da parte di Abisso. I padroni di casa provano comunque ad accorciare le distanze con Noslin che calcia un rigore in movimento dopo un bello scambio con Dia, ma trova la deviazione di Diouf. Ma gli uomini di Chivu non si accontentano e calano il tris al 75' con Mkhitaryan. Nel finale, l'esordiente Mosconi sfiora il poker con una conclusione defilata che trova la pronta risposta di Motta. Al triplice fischio, riprende la festa dei nerazzurri.