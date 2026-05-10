La Fiorentina si salva tra i fischi, contro il Genoa basta un pareggio: ora la Juve  

FIRENZE - Alla Fiorentina serviva un punto per raggiungere la matematica salvezza e tra le mura del Franchi ha portato a termine la missione: finisce 0-0 la sfida contro il Genoa che mette fine alla travagliata stagione dei Viola ufficialmente salvi. Fioretina che al prossimo turno sarà impegnata allo Stadium contro la Juventus

Primo tempo che si chiude a reti inviolate con i padroni di casa mai pericolosi (0 tiri in porta) dove l'unico squillo arriva al 39' con il pericoloso colpo di testa di Ostigard (su punizione battuta da Martin) sul quale De Gea si fa trovare pronto con una gran parata. Ad inizio ripresa anche i padroni di casa si fanno pericolosi (sempre su palla inattiva) con il colpo di testa di Ranieri che attraversa l'area sfiorando il palo. La partita è molto contratta con la Fiorentina che vuole gioca accorta ma rischia sempre in fase di costruzione dal basso (tanti errori tecnici e conseguenti palle perse) e su palle inattive: al 70' De Gea e Gosens miracolosi su Ekhuban e Ostigard in un'azione poi annullata dal fischio dell'arbitro per fallo del difensore norvegese su Ranieri.

Al 78' arriva la palla miglior occasione per i Viola: mischione in area piccola, la palla rimane lì con Parisi che calcia ma colpisce Gosens. Negli ultimi 10 minuti non accade più nulla con fishci da parte dei tifosi viola dopo il triplice fischio che sancisce la permanenza nella massima serie della squadra toscana.