La Cremonese travolge il Pisa e ringrazia la Juve: Lecce a +1, Giampaolo torna in corsa la salvezza

CREMONA - Con un nettissimo 3-0 , contro un Pisa già aritmeticamente retrocesso e in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Bozhinov al 23' e Loyola al 57', la Cremonese di Marco Giampaolo torna a sognare la salvezza : il successo firmato Vardy (31'), Bonazzoli (51') e Okereke (86') porta infatti la formazione grigiorossa a quota 31 punti, uno in meno del Lecce quart'ultimo, sconfitto ieri sera di misura dalla Juventus.

La cronaca

Avvio di gara equilibrato, con la Cremonese che prova a portarsi avanti e assediare un Pisa ordinato nel suo schieramento difensivo. La svolta della gara arriva al 23', quando Bozhinov entra in maniera sconsiderata su Bonazzoli e, dopo aver già preso il primo giallo al 14', lascia in dieci il Pisa. Superiorità numerica che la Cremonese sfrutta otto minuti dopo, con la palla sporca ricevuta al limite dell'area da Vardy che con il mancino di prima incrocia sul secondo palo battendo Semper. Vantaggio della Cremonese, che trova sempre più spazio e iniziative. Al 41', sugli sviluppi di corner, Grassi calcia al volo un pallone spiovente mancando di poco l'angolo alla sinistra di Semper. La squadra di Giampaolo resta in controllo della gara e al 51' raddoppia, sulla ripartenza letale di Vandeputte che conduce centralmente per poi scaricare il pallone sui piedi di Bonazzoli, freddo con l'esterno nel siglare il 2-0. Il Pisa esce completamente dalla partita, anche dal punto di vista mentale, quando al 57' Loyola entra in ritardo e in maniera pericolosa su Pezzella e Ayroldi decide per l'espulsione diretta. Pisa in nove uomini e gara in discesa per la Cremonese, che non fa altro che gestire il finale di gara siglando il 3-0 all'86' con il subentrato Okereke, che defilato sulla sinistra salta Hojholt e trova con il destro l'angolo vincente per battere ancora Semper e chiudere definitivamente i giochi allo Zini.