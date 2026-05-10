Giampaolo: "Vardy diverso dai giocatori normali, lo tolgo per paura". Hiljemark: "C'è poco da dire"

CREMONA - "Bisognava vincere, non avevamo alternative". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo commenta l'importantissimo successo ottenuto tra le mura amiche dello Zini contro il Pisa, che riavvicina i grigiorossi all'obiettivo salvezza: "Ma non è tanto quello, è dare una risposta come atteggiamento, basta una postura per capire se vuoi vincere o se subisci o speri che accada qualcosa che non può accadere. Ho chiamato a raccolta la squadra affinché avesse un atteggiamento positivo per tenere viva la fiammella. Non volevo che la squadra si spegnesse per la distanza dalla diretta contendente. Vardy? È giocatore. Fa qualcosa di diverso rispetto ai giocatori normali. Ho avuto la fortuna di allenarne diversi, hanno quelle caratteristiche lì. Si assume le responsabilità, è sempre acceso. Purtroppo l'ho perso dopo la prima partita. Poi l'ho tolto perché ho sempre paura, lui non si risparmia, ha la mentalità inglese, pressa e gioca. Bisogna stare lì fino all'ultimo secondo, non ci sono altri obiettivi. Se vogliamo stare lì non ci sono alternative, le partite sono pesanti ma è giusto e normale che sia così. Dobbiamo essere caratterialmente forti, poi si tireranno le somme".