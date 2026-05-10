Malen salva la Roma, scatto Champions! Parma ko 3-2, prende due gol nel recupero

Rimonta folle, vince la Roma

Ad inizio ripresa torna tutto in equilibrio: Nicolussi Caviglia scende sulla destra, serve Strefezza al limite che controlla e calcia in rete al minuto 47 il pareggio del Parma. La Roma prova subito a rimettere la freccia con il solito Malen, Suzuki al 51' compie un miracolo e sbarra la porta al 14 giallorosso. Cuesta si gioca la carta Pellegrino e al 55' viene subito ripagato: corner per la testa dell'argentino che insacca sul secondo palo, il gol viene però revocato per un fuorigioco passivo di Troilo posizionato davanti a Svilar. I ducali si rendono ancora pericolosi con Ordonez, ma al 73' c'è bisogno ancora una volta di un super Suzuki per negare la seconda gioia a Malen. Ci prova anche Pisilli al 77', fondamentale l'intervento di Circati. All'87' il colpo di scena: Keita controlla in area e sorprende sul primo palo Svilar, rete che ribalta il risultato e porta avanti i padroni di casa. La Roma si butta tutta in avanti e in un finale folle riesce clamorosamente a trovare la vittoria: al 94' Rensch dal limite trova l'angolo giusto e fa 2-2 e al 98' viene agganciato in area di Britscghi con Chiffi che assegna il penalty dopo la revisione al monitor. Dal dischetto si presenta Malen che piazza sotto l'incrocio regalando tre punti fondamentali per alimentare il sogno Champions.