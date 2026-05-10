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Malen salva la Roma, scatto Champions! Parma ko 3-2, prende due gol nel recupero

Un finale folle al Tardini regala tre punti preziosi a Gasperini nella lotta al quarto posto
3 min
parmaRomaSerie A
Malen salva la Roma, scatto Champions! Parma ko 3-2, prende due gol nel recupero© AS Roma via Getty Images
PARMA - Partita folle al Tardini con la Roma che conquista tre punti fondamentali nella rincorsa ad un posto Champions passando per 3-2 al Tardini contro il Parma al termine di un match dai mille colpi di scena. Malen porta avanti i giallorossi, Strefezza e Keita la ribaltano, ma al 94' e al 99' Rensch e ancora Malen, questa volta dal dischetto, regalano la vittoria a Gasperini che resta così a -1 dalla Juventus e sale a quota 67 in compagnia del Milan, atteso dal big match di San Siro contro l'AtalantaUna doppietta decisiva per Malen che realizza il 13° centro dal suo arrivo a gennaio, prendendosi lo scettro della speciale classifica dei bomber in Serie A con il sorpasso su Balotelli.

Malen sblocca la partita

Partono forte gli ospiti che al 9' la sbloccano con Malen, l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Aumenta la pressione giallorossa e al 22' si sblocca l'asse Dybala-Malen: assist dell'argentino per l'olandese che davanti a Suzuki non perdona per l'1-0. Insiste la formazione di Gasperini che al 28' centra un palo con Soulé, poi prova a tirare fuori la testa il Parma che prima dell'intervallo riesce a creare un brivido dalle parti di Svilar grazie a Nicolussi Caviglia che sfiora il palo difeso dal portiere giallorosso.

Rimonta folle, vince la Roma

Ad inizio ripresa torna tutto in equilibrio: Nicolussi Caviglia scende sulla destra, serve Strefezza al limite che controlla e calcia in rete al minuto 47 il pareggio del Parma. La Roma prova subito a rimettere la freccia con il solito Malen, Suzuki al 51' compie un miracolo e sbarra la porta al 14 giallorosso. Cuesta si gioca la carta Pellegrino e al 55' viene subito ripagato: corner per la testa dell'argentino che insacca sul secondo palo, il gol viene però revocato per un fuorigioco passivo di Troilo posizionato davanti a Svilar. I ducali si rendono ancora pericolosi con Ordonez, ma al 73' c'è bisogno ancora una volta di un super Suzuki per negare la seconda gioia a Malen. Ci prova anche Pisilli al 77', fondamentale l'intervento di Circati. All'87' il colpo di scena: Keita controlla in area e sorprende sul primo palo Svilar, rete che ribalta il risultato e porta avanti i padroni di casa. La Roma si butta tutta in avanti e in un finale folle riesce clamorosamente a trovare la vittoria: al 94' Rensch dal limite trova l'angolo giusto e fa 2-2 e al 98' viene agganciato in area di Britscghi con Chiffi che assegna il penalty dopo la revisione al monitor. Dal dischetto si presenta Malen che piazza sotto l'incrocio regalando tre punti fondamentali per alimentare il sogno Champions.

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