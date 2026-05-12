Malagò, ecco l'annuncio sulla candidatura alla presidenza della Figc: anche la Serie B lo appoggia

"Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza". Così Giovanni Malagò all'ANSA, annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC.