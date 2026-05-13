Commissariamento Aia, ok dalla Figc: tocca al Collegio di Garanzia, cosa succede ora

In attesa di scoprire quali saranno i risvolti dell'inchiesta sugli arbitri della Procura di Milano, arrivano novità anche per quanto riguarda l'Associazione Italiana Arbitri. Questa mattina, infatti, il Consiglio Federale della Figc ha ratificato la decadenza dell'ormai ex presidente Antonio Zappi (tra le persone informate sui fatti ascoltate dal pm Ascione) e, se il Collegio di Garanzia dello Sport darà parere favorevole, ha deciso di commissariare l'Aia.
Commissariamento Aia: il comunicato della Figc
Ecco il comunicato della Figc: “Tenuto conto delle criticità politico-organizzative dell’Associazione, su proposta del presidente Gravina si è deciso di rivolgersi alla Sezione Consultiva del massimo organo di giustizia sportiva. Una volta illustrata la comunicazione del Comitato Nazionale dell’AIA, il Consiglio ha ratificato la decadenza del Presidente Antonio Zappi, a conclusione dell’iter disciplinare e processuale che lo ha visto condannato a 13 mesi di inibizione".
"In seguito, il presidente Gabriele Gravina, che ha ringraziato il vice presidente vicario dell’AIA Francesco Massini per il senso istituzionale mostrato in un periodo così complesso, ha illustrato le diverse criticità politico-organizzative che stanno caratterizzando l’associazione. Inoltre, ha informato il Consiglio di aver ricevuto una lettera dai rappresentanti del Comitato Nazionale (letta e acquisita agli atti) nella quale si riscontra, nonostante la possibilità di indire il processo elettorale, una ‘situazione di incertezza interna’ e di ‘non serenità’ in un quadro di complessità generale dovuto alla ‘collocazione temporale del procedimento e della successiva campagna elettorale, che si inserirebbe in una fase caratterizzata da rilevanti criticità operative’, nonché l’auspicata ‘modifica degli attuali regolamenti in vigore’. Tutto ciò premesso, il presidente federale ha proposto al Consiglio, che ha condiviso, di commissariare l’AIA per ripristinare il regolare funzionamento dell’Associazione, condizionando tale decisione all’esito della risposta che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia presso il CONI darà in merito, anche valutando alcune osservazioni avanzate dal Comitato Nazionale dell’AIA”, ha concluso la FIGC.
Il vicepresidente vicario dell'Aia: "Momento di grande tristezza e amarezza"
All'uscita dal Consiglio Federale, il vice presidente vicario dell'Aia Francesco Massini ha detto: "Aspettiamo il parere del Collegio di Garanzia. Eravamo pronti ad andare a elezioni, ma Gravina ha chiesto di aspettare dieci giorni, che sono quelli nei quali dove pronunciarsi il Collegio (previsto per il 26 maggio ndr). Siamo in attesa. L'AIA è un organo importante della federazione, una giornata come quella di oggi è un momento di grande tristezza e amarezza. L’amarezza, oltre che per la decadenza di un amico come Antonio Zappi, è per quello che stanno subendo dirigenti importanti come Rocchi e Gervasoni, che hanno la massima stima e fiducia da parte nostra. Bisognerebbe ricordarsi che ci sono sempre uomini, con una vita e una famiglia. Non entro mai nel merito della giustizia, però sono sicuro del comportamento di Gianluca e di Andrea, ma in generale di tutti i dirigenti di quest’associazione. È un momento particolare, gli stiamo vicini. Non c’è giorno che non lo senta".
Per il momento quindi non si procederà al commissariamento, ma il presidente Gravina e la Figc hanno dato il loro parere favorevole. Per il via il via libera finale bisognerà però aspettare il Consiglio di Garanzia del Coni, che arriverà a fine mese: se dovesse opporsi al commissariamento, si andrebbero a fare delle nuove elezioni.
Il comunicato dell'Aia: "Disponibili ad affrontare il percorso elettorale"
Dopo il comunicato della Figc, anche l'Aia ha parlato dell'argomento con un lungo messaggio pubblicato sui social: "Il Comitato Nazionale rende noto che il Consiglio Federale ha ratificato in data odierna la decadenza dalla carica di Presidente dell’AIA di Antonio Zappi. Nel rispetto delle determinazioni assunte dagli organi competenti e delle procedure che hanno condotto a tale esito, il CN rivolge un ringraziamento ad Antonio Zappi per l’impegno profuso nel corso del mandato e per il lavoro svolto nell’interesse dell’Associazione, riconoscendone le grandi qualità umane e professionali. Durante il Consiglio Federale, il CN ha rappresentato la propria disponibilità ad affrontare il percorso elettorale, presentando al contempo una proposta ispirata esclusivamente da un profondo senso di responsabilità nei confronti dell’AIA e dell’intero sistema calcistico nazionale. L’AIA sta attraversando una fase particolarmente complessa e delicata, nella quale le recenti vicende hanno inevitabilmente inciso sulla serenità dell’ambiente associativo e sulla stabilità della programmazione tecnica. In tale contesto, il CN ha ritenuto doveroso promuovere una riflessione ampia e articolata, finalizzata a garantire continuità gestionale, equilibrio istituzionale e condizioni di maggiore serenità per il futuro dell’Associazione".
"Ogni iniziativa intrapresa è stata ispirata unicamente dalla tutela dell’interesse generale del sistema arbitrale, con l’obiettivo di preservare il lavoro degli arbitri, delle strutture tecniche e la regolarità della prossima stagione sportiva. Si precisa inoltre che, con riferimento ai dati economici definitivi relativi all’esercizio 2025, il budget assegnato all’AIA è risultato pienamente rispettato, senza alcuno sforamento e con il conseguimento degli obiettivi di bilancio deliberati dal Consiglio Federale della FIGC, smentendo così le ricostruzioni inesatte e fuorvianti diffuse da alcune fonti giornalistiche, rispetto alle quali si auspica una tempestiva rettifica ai sensi della normativa vigente. Con spirito di continuità, responsabilità e coesione, il CN assicura la prosecuzione delle attività nel rispetto dei principi ordinamentali e dei valori fondanti dell’AIA, proiettandosi con impegno e determinazione verso le future esigenze organizzative e istituzionali", ha concluso l'Aia.
In attesa di scoprire quali saranno i risvolti dell'inchiesta sugli arbitri della Procura di Milano, arrivano novità anche per quanto riguarda l'Associazione Italiana Arbitri. Questa mattina, infatti, il Consiglio Federale della Figc ha ratificato la decadenza dell'ormai ex presidente Antonio Zappi (tra le persone informate sui fatti ascoltate dal pm Ascione) e, se il Collegio di Garanzia dello Sport darà parere favorevole, ha deciso di commissariare l'Aia.
Commissariamento Aia: il comunicato della Figc
Ecco il comunicato della Figc: “Tenuto conto delle criticità politico-organizzative dell’Associazione, su proposta del presidente Gravina si è deciso di rivolgersi alla Sezione Consultiva del massimo organo di giustizia sportiva. Una volta illustrata la comunicazione del Comitato Nazionale dell’AIA, il Consiglio ha ratificato la decadenza del Presidente Antonio Zappi, a conclusione dell’iter disciplinare e processuale che lo ha visto condannato a 13 mesi di inibizione".
"In seguito, il presidente Gabriele Gravina, che ha ringraziato il vice presidente vicario dell’AIA Francesco Massini per il senso istituzionale mostrato in un periodo così complesso, ha illustrato le diverse criticità politico-organizzative che stanno caratterizzando l’associazione. Inoltre, ha informato il Consiglio di aver ricevuto una lettera dai rappresentanti del Comitato Nazionale (letta e acquisita agli atti) nella quale si riscontra, nonostante la possibilità di indire il processo elettorale, una ‘situazione di incertezza interna’ e di ‘non serenità’ in un quadro di complessità generale dovuto alla ‘collocazione temporale del procedimento e della successiva campagna elettorale, che si inserirebbe in una fase caratterizzata da rilevanti criticità operative’, nonché l’auspicata ‘modifica degli attuali regolamenti in vigore’. Tutto ciò premesso, il presidente federale ha proposto al Consiglio, che ha condiviso, di commissariare l’AIA per ripristinare il regolare funzionamento dell’Associazione, condizionando tale decisione all’esito della risposta che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia presso il CONI darà in merito, anche valutando alcune osservazioni avanzate dal Comitato Nazionale dell’AIA”, ha concluso la FIGC.