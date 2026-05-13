Commissariamento Aia, ok dalla Figc: tocca al Collegio di Garanzia, cosa succede ora

Il vicepresidente vicario dell'Aia: "Momento di grande tristezza e amarezza"

All'uscita dal Consiglio Federale, il vice presidente vicario dell'Aia Francesco Massini ha detto: "Aspettiamo il parere del Collegio di Garanzia. Eravamo pronti ad andare a elezioni, ma Gravina ha chiesto di aspettare dieci giorni, che sono quelli nei quali dove pronunciarsi il Collegio (previsto per il 26 maggio ndr). Siamo in attesa. L'AIA è un organo importante della federazione, una giornata come quella di oggi è un momento di grande tristezza e amarezza. L’amarezza, oltre che per la decadenza di un amico come Antonio Zappi, è per quello che stanno subendo dirigenti importanti come Rocchi e Gervasoni, che hanno la massima stima e fiducia da parte nostra. Bisognerebbe ricordarsi che ci sono sempre uomini, con una vita e una famiglia. Non entro mai nel merito della giustizia, però sono sicuro del comportamento di Gianluca e di Andrea, ma in generale di tutti i dirigenti di quest’associazione. È un momento particolare, gli stiamo vicini. Non c’è giorno che non lo senta".