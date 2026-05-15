Tutto molto italiano. Forse pure troppo...

Ha vinto la Lega. Forse anche i tifosi, che avevano certamente più problemi ad andare allo stadio lunedì sera, tuttavia avrebbero voluto e, soprattutto, dovuto saperlo prima di giovedì sera. Ma finalmente è finita, abbiamo un programma e, forse, anche un precedente importante. Ovvero: a quanto pare, il Viminale e la Prefettura di Roma non possono imporsi sulla Serie A. La logica con cui l’Avvocatura dello Stato ha mediato, infatti, rivaluta in modo importante le ragioni della Lega, che poi erano le ragioni dei tifosi, penalizzati dallo spostamento a lunedì delle cinque partite. Al netto dell’errore originario, quello che ha fatto sovrapporre derby di Roma e Internazionali d’Italia, ha quindi prevalso il rispetto per chi deve andare allo stadio. Che la questione si sia dovuta arrivare di fronte a uno dei massimi organi legali della Repubblica è, invece, una sconfitta del sistema Paese. L’applicazione del buon senso dovrebbe essere naturale e non indotta, innanzitutto da parte delle istituzioni, così come da un ente privato, così importante per molti cittadini, come la Lega Serie A.
Tutto molto italiano
Anche perché se, alla fine, è stata trovato un compromesso che proprio la Lega aveva proposto più di ventiquattro ore prima, magari ci si poteva risparmiare di doverlo fare davanti all’Avvocatura dello Stato e, magari, ci si poteva sbrigare prima, dando più tempo agli appassionati di organizzarsi la vita. È tutto molto italiano, forse troppo: decidere all’ultimo secondo, in affanno, complicando a dismisura un problema semplice e, arrivando, di sguincio a una soluzione dignitosa per tutti o quasi. Sono elementi che ci rappresentano più del Tricolore.
È più forte di noi, non ci possiamo fare niente. Così domenica, si va in campo alle 12; tra Olimpico e Foro Italico si cercherà di celebrare una serena convivenza tra derbisti e sinneristi, con Mattarella nei paraggi (sarà alla finale del tennis) e gli uomini della Prefettura comprensibilmente nervosetti, all’idea di qualche incidente. Ma almeno è finita. Magari non benissimo, però benino. Il vero trionfo, in realtà, sarebbe imparare una qualche lezione da quanto accaduto negli ultimi giorni. Qualcuno pensa sia davvero possibile? Ah, ecco, siamo d’accordo.
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