Tutto molto italiano. Forse pure troppo...

Ha vinto la Lega. Forse anche i tifosi, che avevano certamente più problemi ad andare allo stadio lunedì sera, tuttavia avrebbero voluto e, soprattutto, dovuto saperlo prima di giovedì sera. Ma finalmente è finita, abbiamo un programma e, forse, anche un precedente importante. Ovvero: a quanto pare, il Viminale e la Prefettura di Roma non possono imporsi sulla Serie A. La logica con cui l’Avvocatura dello Stato ha mediato, infatti, rivaluta in modo importante le ragioni della Lega, che poi erano le ragioni dei tifosi, penalizzati dallo spostamento a lunedì delle cinque partite. Al netto dell’errore originario, quello che ha fatto sovrapporre derby di Roma e Internazionali d’Italia, ha quindi prevalso il rispetto per chi deve andare allo stadio. Che la questione si sia dovuta arrivare di fronte a uno dei massimi organi legali della Repubblica è, invece, una sconfitta del sistema Paese. L’applicazione del buon senso dovrebbe essere naturale e non indotta, innanzitutto da parte delle istituzioni, così come da un ente privato, così importante per molti cittadini, come la Lega Serie A.